Se realiza la primera “Feria del libro y la cultura” sobre literatura infantil en los Institutos Normales de Montevideo

La actividad, que contará con talleres, muestras y presentaciones, es organizada por docentes y estudiantes y se dirige a futuros maestros y maestras que cursan en el instituto.

Este viernes los Institutos Normales (IINN) María Stagnero de Munar de Montevideo serán la sede de la primera “Feria del libro y la cultura” que se realiza en la institución encargada de la formación de maestros y maestras. Organizadas en tres turnos, se realizarán más de 20 actividades, entre las que habrá talleres, stands y diversas presentaciones que tendrán el foco principal en mostrar y reflexionar sobre literatura infantil.

La actividad es organizada por estudiantes de las carreras de Maestro de Primera Infancia y Maestro de Educación Primaria y por las profesoras del Área de Lengua Española Leticia Albisu, Alejandra Galli y Rossana Pérez. Según explicó Albisu a la diaria, en años anteriores se habían hecho actividades puntuales sobre la temática; este año el evento tomó otra dimensión, con 12 horas de actividades, muchas de ellas en paralelo. Además, valoró el importante rol que en la primera edición de la feria jugaron las estudiantes, que “se pusieron al hombro” la organización y la difusión del evento.

Según resumió Albisu, el objetivo de la actividad es compartir literatura infantil para niños y niñas de educación inicial y primaria a partir de recomendaciones. La docente planteó que todo parte del convencimiento de que “es imprescindible el acceso a la cultura y a la literatura de calidad” desde que los niños son pequeños. Por lo tanto, la idea es poner a disposición del estudiantado de los IINN el acceso a libros de texto, a narraciones y que puedan participar en un taller de mediación de lectura, en el entendido de que la formación en la temática no compete únicamente al Área de Lengua Española sino que “transversaliza” la formación de maestros y maestras.

Albisu contó que durante el primer semestre del año trabajaron sobre la temática en la asignatura Lengua y comunicación, de la carrera de Maestro de Primera Infancia, y como propuesta de cierre el equipo docente propuso a las estudiantes que reflexionaran al respecto. Según compartió, las futuras maestras valoraron la lectura en la primera infancia como una experiencia significativa que va más allá del aprendizaje que hayan logrado los niños y niñas. En ese sentido, la valoraron como una oportunidad para el “encuentro con el lenguaje, la imaginación y el placer de leer”. Además, entendieron que leer un libro “no solo favorece el lenguaje, sino que también crea momentos de escucha, cercanía y afecto”, contó Albisu.

Más allá de los dispositivos de mediación lectora y de espacios de recomendación de libros, habrá un taller de organización de la biblioteca de aula. Además de instalar stands, las editoriales Dinámica y Santillana y la biblioteca de los IINN también organizan algunas charlas y talleres. Por su parte, se presentará el proyecto de poesía “Versoteca escolar” y también la publicación Gigantes de la diaria, dirigida a infancias y adolescencias, entre otras actividades.