Con margen “más acotado” que en la ley de presupuesto, Udelar busca obtener un mayor incremento presupuestal en el Parlamento

El proyecto de ley de rendición de cuentas otorga 100 millones de pesos de aumento para becas y la institución apunta a que otras áreas prioritarias puedan ser atendidas.

Este lunes una delegación de la Universidad de la República (Udelar) concurrió a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que trata el proyecto de ley de Rendición de Cuentas del ejercicio 2025. Además de informar sobre lo actuado el año pasado, en esta instancia se abre la posibilidad de realizar algunos incrementos presupuestales adicionales a los definidos en la Ley de Presupuesto quinquenal.

Para todo el quinquenio, la Udelar había solicitado un incremento de 12.000 millones de pesos –unos 300 millones de dólares– y en la ley de presupuesto obtuvo un aumento de 825 millones de pesos, por lo que las expectativas de obtener más recursos se trasladaron a las posteriores rendiciones de cuentas.

Para esta instancia, la principal casa de estudios universitaria del país realizó un ajuste a la baja de su pedido y solicitó 3.900 millones de pesos para 2027, que contrastan con los 9.000 millones que había solicitado para ese año en el pedido inicial.

Al salir de una extensa comparecencia, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, marcó la necesidad de que los y las jóvenes uruguayos tengan la posibilidad de formarse y, como ha venido señalando previamente, para ello es necesario que la educación en general y la Udelar en particular cuenten con un mayor presupuesto.

En rueda de prensa, Cancela señaló que tanto en la comisión como en reuniones previas mantenidas con legisladores de todos los partidos encontró “buena disposición” para encontrar algunos recursos incrementales que se sumen a los 100 millones de pesos de incremento que otorgó el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Consultado por la diaria, Alejandro Zavala, diputado del sector frenteamplista El Abrazo e integrante de la comisión, dijo que, más allá de la siempre presente voluntad de otorgar más recursos a la Udelar, las negociaciones a la interna del Parlamento todavía están en etapa muy inicial. En ese sentido, señaló que toda negociación por la Rendición de Cuentas está marcada por el hecho de que los partidos de la Coalición Republicana anunciaron que no votarán en general el articulado.

Zavala dijo que la bancada del Frente Amplio (FA) recién está comenzando a valorar pasos a seguir de cara al proyecto de Rendición de Cuentas, pero, como no tiene mayoría en la cámara baja, la conversación también dependerá de los demás partidos que la integran. En ese sentido, planteó que espera que los partidos de la Coalición Republicana “no dejen solos” al FA y a Cabildo Abierto con la votación en general del proyecto.

El diputado sostuvo que la negociación sobre la aprobación general del proyecto puede depender de planteos sobre algún punto particular del articulado y que, por ello, la bancada oficialista se encuentra “recabando expectativas y demandas” de los organismos que concurren a comisión y también de las demás fuerzas políticas que integran el Parlamento. En ese sentido, dijo que se podría lograr “matchear” las demandas de algún sector como la educación con las de alguno de los partidos de la oposición, aunque todavía es temprano para saberlo.

Con respecto a la exposición en comisión de las autoridades universitarias, Zavala señaló que, como es habitual en este tipo de instancias, la Udelar “prepara muy bien su propuesta” y también el informe de ejecución de los recursos. Precisamente, según supo la diaria, algunos legisladores valoraron positivamente que las autoridades universitarias informaran que el año pasado se ejecutaron 99,9% de los recursos asignados y lo entendieron como una muestra de buena gestión.

De todas formas, Zavala indicó que hay que analizar redistribuciones que se puedan dirigir a las demás áreas prioritarias definidas por el gobierno y también que la demanda presupuestal de la Udelar está “muy lejos” de los incrementos que se pueden otorgar con el actual margen fiscal. Al respecto, habló de la necesidad de evaluar si un incremento sensiblemente menor sería de utilidad para atender alguno de los rubros para los que la institución solicita aumento.

Según planteó el diputado, el FA históricamente ha demostrado su voluntad de otorgar más recursos a la educación y en particular a la Udelar, lo que se observa tanto en la Ley de Presupuesto votada el año pasado como en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que le destina 100 millones de pesos de incremento para becas. De todas formas, el legislador afirmó que, en comparación con la discusión presupuestal del año pasado, actualmente el Parlamento cuenta con un margen “más acotado” para buscar reasignaciones que permitan generar un incremento del presupuesto universitario.