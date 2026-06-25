La Udelar pide 3.900 millones de pesos de incremento para 2027 en la Rendición de Cuentas

Este jueves la Universidad de la República (Udelar) presentará su pedido presupuestal para el año próximo, en el marco del inminente ingreso al Parlamento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. En el marco de su plan estratégico para el período 2025-2029, la institución elaboró una propuesta que plantea cuáles son las prioridades para el año próximo.

El resumen ejecutivo del documento, al que accedió la diaria, indica que la universidad “enfrenta hoy el desafío de desplegar más actividades con recursos insuficientes” para cumplir con su plan quinquenal. En ese sentido, se menciona que la matrícula de la Udelar prácticamente se duplicó en casi dos décadas, ya que pasó de 81.774 estudiantes en 2007 a 166.013 en 2025. Debido a la poca variación en la cantidad de docentes, se afirma que la relación de horas docentes por estudiantes en actividad bajó de 1,8 a 1,4, lo que se propone revertir.

El documento establece como un “agravante” de esa situación el hecho de que los trabajadores de la Udelar —tanto docentes como técnicos, administrativos y de servicios (TAS)— “perciben las remuneraciones más bajas entre las instituciones terciarias públicas del país, lo que dificulta severamente la retención laboral”. Por su parte, detalla el impacto del aumento de la matrícula en la situación edilicia y advierte que en 1950 la universidad contaba con 16,6 metros cuadrados por cada estudiante, cifra que bajó a 3,3 metros cuadrados en 2007 y a 2,7 metros cuadrados en 2024.

Uno de los principales objetivos estratégicos de la Udelar para el quinquenio a la hora de abordar la numerosidad estudiantil es el seguimiento de trayectorias de los alumnos y, en particular, se destacan las acciones definidas en el plan hacia la democratización de la educación superior en Uruguay, realizado en conjunto con la Universidad Tecnológica y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El pedido presupuestal se basa en siete programas presupuestales y 15 líneas programáticas. El programa con más líneas es el de “Calidad académica, innovación e integración de conocimiento a nivel nacional e internacional”, para el que la Udelar pide 843 millones de pesos; y allí se incluyen acciones como la implementación de la Licenciatura en Psicopedagogía, que el año pasado se retomó con la ANEP, la implementación de un sistema de formación docente y “la actualización continua de los espacios de enseñanza” y la evaluación constante de los posgrados. Al mismo tiempo, en materia de extensión, se plantea reforzar programas integrales existentes y crear nuevos en zonas como Casavalle o Malvín Norte y en cárceles. En materia de becas de posgrado, el documento afirma que la demanda viene en aumento y por ello el porcentaje de apoyos otorgados bajó de 66% a 50% en los últimos dos años.

Con más de 1.000 millones de pesos, el programa de transformación y transparencia institucional es el que más incremento requiere, de acuerdo a la Udelar. Allí se incluye el aumento de la cantidad de docentes y funcionarios TAS, el fortalecimiento de la política de género en la institución y la mejora de la gestión. “Se espera como resultado de estas acciones una mayor articulación entre servicios, procesos más ágiles y sistematizados, desarrollo continuo de capacidades humanas y mejor acceso a servicios digitales”, se afirma.

Para el programa Universidad Inclusiva y efectivización de los derechos de las personas se solicitan 485 millones de pesos y, entre otras acciones, se propone como meta llegar a entregar 100% de las becas estudiantiles. Además, se plantea la necesidad de implementar protocolos de acción y estrategias concretas en la atención de salud mental para estudiantes de grado y posgrado y para trabajadores.

El programa de inserción de la Udelar en el Sistema Nacional Integrado de Salud refiere principalmente a la necesidad de continuar financiando la refuncionalización del Hospital de Clínicas, de forma que la obra pueda estar culminada en 2030. En concreto, se piden 189 millones de pesos para concretar la reubicación del block quirúrgico y la ampliación de la cobertura del Programa de Rápida Resolución de Cáncer de Mama, creado en 2021. En dicho programa también se incluye la ampliación de la formación de recursos humanos, por ejemplo, para llevar más carreras del área de Salud al interior.

Como es habitual en las instancias presupuestales, la Udelar pide incrementos para profundizar su proceso de descentralización, por ejemplo, para expandirse en la región centro sur. El total de incremento solicitado para ese rubro es de 225 millones de pesos. Para el plan de obras de la Udelar se solicitan 284 millones de pesos incrementales, con foco en construir nuevas sedes en Colonia, Melo y Mercedes, y ampliación de sus locales en Rivera, Tacuarembó, Salto y Maldonado. En Montevideo, las prioridades marcadas son las etapas finales del nuevo edificio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la refuncionalización de la Facultad de Química y la ampliación de uno de los edificios del campus Parque Batlle.

Otro de los programas se titula “Otras remuneraciones” y para él se solicitan más de 876 millones de pesos de incremento. El principal pedido al respecto refiere a que la Udelar pueda pagarle 100% del salario vacacional a docentes y funcionarios TAS, ya que actualmente solo otorga una partida equivalente a 40% de ese beneficio, después de que fuera eliminado por la última dictadura. Como forma de obtener financiamiento para ello, se propone concretamente que se revise el régimen de aportes patronales de la Udelar. Actualmente, la universidad paga 19,5% de aportes patronales y se solicita que se baje a 7,5%, de igual forma que ocurre con entes autónomos y servicios descentralizados del dominio comercial e industrial.

Además, en el articulado propuesto a la Udelar se pide que el presupuesto de becas estudiantiles se actualice por inflación, igual que los rubros para obras y para alimentación hospitalaria y estudiantil, medicamentos y material hospitalario.

El total del pedido incremental de la universidad es de 3.903 millones de pesos para 2027.