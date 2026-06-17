ANEP, UTEC y Udelar presentaron plan para la “democratización de la educación superior” que aspira a generalizar ese nivel

En el marco de la comisión mixta que integran la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se elaboró un documento en el que se establece un “plan nacional de promoción de la democratización de la educación superior”. Luego, el documento fue aprobado por los respectivos consejos directivos centrales de cada organismo y este martes fue presentado en el Palacio Legislativo, en una mesa integrada por los dos rectores, Héctor Cancela, de la Udelar, y Valeria Larnaudie, de la UTEC, por el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y también por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

El documento aprobado por los tres organismos, al que accedió la diaria, considera que la generalización de la educación superior es una “necesidad estratégica” del país que tiene incidencia en el fortalecimiento de una cultura democrática y de paz y, al mismo tiempo, en el “impulso a una estrategia nacional de desarrollo soberano e inclusivo”. Según se plantea, para lograr que más personas accedan a ese nivel es “primordial” generar articulación entre los tres entes autónomos con competencia en la educación pública.

El plan también realiza un diagnóstico de la situación uruguaya y plantea que, en comparación con la región, Uruguay tiene “una desigualdad socio-económica reducida”, pero, al mismo tiempo “enfrenta un enorme desafío referido a los niveles de desigualdad y segregación educativa”. En particular, se menciona que en 2024 solo 46,8% de los jóvenes de 18 a 20 años había egresado de la educación media, “lo que sitúa a Uruguay entre los países de la región con menor tasa de finalización”. De todas formas, se reconoce que entre 2009 y 2024 se registró un crecimiento de 81% en esa franja etaria, ya que en 2009 el egreso era de apenas 25,9%.

El documento refiere también a la desigualdad socioeconómica que muestra dicho indicador, ya que, si bien la brecha entre el quintil uno y el cinco se redujo a poco más de la mitad, todavía se mantiene. En 2024, egresaron del liceo o la UTU 78,8% de los jóvenes del quintil cinco, contra apenas 26,4% del quintil de peores ingresos.

En cuanto a los datos de acceso a la educación terciaria, solo 34,9% de los jóvenes de entre 18 a 29 años asiste o asistió a ese nivel. De igual forma que con el egreso, se marca que “el acceso a la educación superior se expandió de forma significativa en el período 2009-2024, con un crecimiento del 47% (alcanzaba al 23,8% de las y los jóvenes de entre 18 a 29 años de edad en el 2009)”. Sin embargo, las desigualdades en el acceso “son muy notorias”, ya que accedió a ese nivel 74,5% de los jóvenes del quintil de mejores ingresos contra solo 13% de los del primer quintil.

Si bien el ratio entre ambos quintiles fue de 5,7 en 2024, se marca que en los últimos 15 años dicho número bajó de forma “muy considerable, ya que era 14,1 en el año 2009”. Además, en este caso es significativo analizar el acceso en función del lugar de residencia, ya que 44,3% de quienes residen en Montevideo acceden a la educación superior, contra 28% de quienes viven en otros departamentos. “En los últimos 15 años la variación de jóvenes que residen en departamentos del interior mostró un crecimiento del 84%, frente al 32% de Montevideo”, se señala.

Acciones de corto plazo: sistema de becas articulado, repensar primeros años de carreras y generar mejor navegabilidad

En base a ese diagnóstico, el plan se propone generar acciones coordinadas para aumentar el acceso, la permanencia y el egreso de la educación superior, en particular en el caso de “estudiantes que se encuentran en situación de desventaja, sea por vulnerabilidad socioeconómica, haber transitado un proceso migratorio, la pertenencia étnico-racial, ascendencia educativa, presentar una situación de discapacidad, estar en contexto de encierro”, entre otros.

Entre las acciones de corto plazo definidas, se marca la presentación de la oferta educativa terciaria de Udelar, ANEP y UTEC en centros de educación media superior y en dispositivos de orientación educativa y vocacional, además de otras actividades de difusión, como eventos masivos y ferias. También se menciona una acción que ya fue iniciada el año pasado, que consiste en la articulación en los calendarios de inscripciones a carreras de la educación superior

Otra de las acciones de corto plazo es la “continuidad y ampliación de los programas y acciones de apoyo al ingreso, permanencia y egreso en la educación superior”. Allí se incluyen los talleres de orientación educativa y vocacional, las tutorías entre pares, y el apoyo psicológico y psicopedagógico, además del acompañamiento en la preparación de exámenes. En esa línea, se plantea la necesidad de “impulsar, apoyar y promover el trabajo con estudiantes de grupos minorizados a fin de conocer los desafíos que presentan para habitar la educación superior” y abordarlo “desde una perspectiva interseccional”.

El plan señala la intención de mejorar la articulación interinstitucional para “promover y reconocer la navegabilidad estudiantil” entre distintas instituciones y de “articular dispositivos interinstitucionales que apoyen a estudiantes con personas a cargo o que requieran cuidados”. Otra de las acciones de corto plazo es la generación de un “sistema de becas integrado que articule las diversas prestaciones que se ofrecen a estudiantes de educación media superior y educación superior”.

El documento elaborado por las tres instituciones habla, además, de desarrollar proyectos para abordar las dificultades en la permanencia de estudiantes en los primeros años de las carreras terciarias, por ejemplo, a través del “rediseño curricular, innovaciones pedagógicas y procesos de formación docente”. Otra de las medidas es el desarrollo y la consolidación del “Observatorio de la Transición entre la Educación Media y Terciaria en Uruguay”, que ya existe a partir de un convenio realizado en 2020 entre Udelar y ANEP.

Acciones de mediano plazo: 2028-2030 plantea generar dispositivos de ingreso a la educación superior comunes entre los tres organismos

El plan presentado también plantea acciones de mediano plazo que se realizarán entre 2028 y 2030, como “explorar la posibilidad de contar con dispositivos de ingreso comunes a nivel interinstitucional dentro de las grandes áreas del conocimiento o áreas de formación”. También se habla de un programa específico común para la intervención en los primeros años de las carreras terciarias y universitarias.

A partir de lo actuado este año, se plantea la generación de “un módulo impartido en forma conjunta entre las tres instituciones de iniciación a la educación superior para estudiantes que no egresaron de educación media superior y tienen pendientes hasta tres o cuatro asignaturas”. Según se menciona, los contenidos incluirían tanto apoyos para la finalización de ese tramo, vinculados a la preparación de exámenes; como elementos pensados para la continuidad educativa y elección de carrera en la educación superior, como “estrategias de estudio, lectura y escritura académica”.

En suma, se menciona para el mediano plazo el diseño de una “política integral de ingreso a la educación superior” a partir de lo que dispone el artículo 39 de la Ley General de Educación, que refiere a la validación de conocimientos para el ingreso a la educación terciaria sin haber culminado el liceo o la UTU. También se habla de la articulación de políticas entre las tres instituciones para la continuidad educativa de personas privadas de libertad.

El plan plantea la intención de generar acciones de “formación y actualización docente sobre educación para personas jóvenes y adultas” y pone especial énfasis en el abordaje de situaciones de numerosidad y de promover la enseñanza activa y la exploración pedagógica entre los docentes del nivel terciario. Finalmente, se habla de “priorizar prácticas de extensión y actividades en el medio que contribuyan al acompañamiento de las trayectorias entre pares y a nivel de interciclos, promoviendo la integración de estudiantes de las distintas instituciones en proyectos comunes y compartidos”.

Autoridades destacaron necesidad de trabajo articulado y valoraron descentralización

En la presentación del plan, Caggiani señaló que es necesario comenzar a pensar el sistema educativo como un sistema integrado, más allá de que hoy ya existen estudiantes que forman parte de estas articulaciones entre las distintas instituciones. A su vez, señaló que es necesario que la educación sea accesible para “todos”, a la vez que recordó la importancia de la descentralización de la educación terciaria como “factor clave” para la expansión en el desarrollo de las localidades.

Cancela, en tanto, partió de la idea conjunta de las instituciones sobre la mirada de la educación como un derecho humano y “una herramienta esencial para el país”. A su vez, recordó que la cantidad de personas que ingresan a la universidad es cada vez mayor y que, por lo tanto, la sociedad “se convenció de que la educación superior es imprescindible” y proporciona herramientas para el desarrollo de la vida, más allá del trabajo. Sin embargo, señaló que aún existen “inequidades” en el acceso a la educación a nivel geográfico y económico. En base a esos planteos señaló que en los últimos meses de trabajo se han logrado metas concretas en relación a algunos servicios universitarios, como la apertura de nuevos grupos de enfermería en el departamento de Florida.

En la misma línea, Larnaudie, enfatizó en la importancia de la enseñanza universitaria para el crecimiento del país en base a la generación de más oportunidades para que las personas que lo deseen puedan formarse y no se enfrenten a limitaciones que lo impidan. Para eso, recordó la necesidad de la “coordinación” y el “intercambio” entre las instituciones educativas. A su vez, señaló la importancia de la recolección de datos para la realización de diagnósticos que permitan la obtención de una “mirada” sobre el sistema para tomar “mejores decisiones” a futuro con el objetivo de adaptarse y seguir cambiando.

Por su parte, Mahía celebró la “autonomía” de las instituciones que forman parte del plan para tomar acciones que permitan construir un trabajo en conjunto y destacó la propuesta como “novedosa”. A su vez, celebró la creciente cantidad de estudiantes que eligen avanzar con su educación hasta alcanzar el nivel terciario y resaltó la necesidad de la “democratización” de la educación terciaria a nivel nacional para que ningún ciudadano quede rezagado.