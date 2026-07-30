Salto afianza un polo de formación terciaria con el respaldo de UTU, Udelar y Salto Grande

La Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y el Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) firmaron este miércoles dos convenios específicos que apuntan a fortalecer la formación terciaria en Salto mediante el uso compartido de infraestructura, laboratorios y equipamiento para las prácticas de estudiantes.

La firma se realizó en el teatro Larrañaga, en el marco de un acto institucional vinculado a la política de descentralización y territorialización que impulsa UTU, con la participación de autoridades de las instituciones.

El primero de los acuerdos acompaña la implementación de la Tecnicatura en Comunicación Social en Salto. A través del convenio, el Cenur Litoral Norte pondrá a disposición de la carrera su infraestructura y equipamiento audiovisual, incluido el estudio de radio, televisión y streaming, donde los estudiantes podrán desarrollar las prácticas previstas en el plan de estudios.

El segundo convenio está orientado a la implementación de Tecnólogo en Biotecnología, que será impartido por UTU en el departamento. En este caso, la Udelar colaborará con el uso de sus laboratorios e infraestructura especializada para que los estudiantes realicen las prácticas experimentales contempladas en la currícula.

Los acuerdos consolidan una estrategia de cooperación entre ambas instituciones que busca potenciar la oferta de educación terciaria en el interior del país, optimizando recursos y fortaleciendo la formación práctica de los futuros profesionales.

La jornada también incluyó la firma de un convenio entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la DGETP que habilita la creación de un sistema de pasantías no remuneradas con fines exclusivamente educativos.

El acuerdo permitirá que estudiantes de UTU realicen actividades de apoyo, investigación y práctica profesional en distintas áreas de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con el objetivo de complementar su formación académica mediante experiencias en un ámbito de trabajo real.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la educación técnica y el sector público, facilitando que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos durante su trayectoria educativa y desarrollen competencias vinculadas al ejercicio profesional.

Nuevos espacios de aprendizaje

Durante la oratoria, el director del Cenur Litoral Norte, Mauricio Cabrera, destacó la firma de los convenios como un paso más en la articulación entre las instituciones públicas de educación y sostuvo que ese es “el camino que hay que seguir”.

Cabrera recordó que hace aproximadamente un mes, en el Palacio Legislativo, se presentó el documento Democratización de la Educación, una iniciativa que, a su entender, plantea la necesidad de pensar el sistema educativo de forma integrada. “Como país es inconcebible que no pensemos en clave de sistema de educación”, afirmó.

En ese sentido, señaló que Salto reúne condiciones para consolidar esa articulación, ya que concentra sedes de las principales instituciones de enseñanza terciaria.

Como ejemplo, mencionó que la Udelar incorporó recientemente la Licenciatura en Biotecnología y que, por primera vez, UTU ofrecerá en el departamento la carrera de Tecnólogo en Biotecnología. “Debe existir una articulación desde todo punto de vista”, sostuvo.

El director del Cenur agregó que ambas instituciones cuentan con fortalezas complementarias, necesidades comunes y recursos que pueden potenciarse mediante el trabajo conjunto. “Tenemos complementariedad, sinergias y objetivos compartidos que debemos desarrollar entre todos para poder avanzar”, expresó.

También valoró el acuerdo vinculado a la Tecnicatura en Comunicación Social y recordó que el Cenur dispone de infraestructura específica para esa área, como un estudio de radio que próximamente contará con frecuencia de aire, además de equipamiento para producción audiovisual. “Es una enorme alegría poder colaborar, sumar esfuerzos y trabajar por el bien común y por la educación. Ese es el camino que debemos seguir”, concluyó.

El vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Nicolás Urrutia, explicó que las pasantías permitirán a los estudiantes complementar su formación con experiencias de trabajo dentro de Salto Grande y precisó que los cupos serán asignados en función del mérito académico de los postulantes. “Queremos poner a disposición Salto Grande para que los estudiantes puedan dar sus primeros pasos en la práctica profesional”, afirmó.

La directora general de UTU, Virginia Verderese, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones y valoró la disposición de la Udelar para avanzar en iniciativas compartidas. Recordó que el año pasado el Cenur Litoral Norte abrió sus espacios para fortalecer la cooperación y señaló que esa articulación hoy se consolida con nuevos acuerdos.

Verderese sostuvo que uno de los principales objetivos de la política de descentralización impulsada por UTU es que los estudiantes puedan acceder a formación terciaria sin tener que trasladarse a Montevideo u otros departamentos. En ese sentido, afirmó que ampliar la oferta educativa en el interior y generar oportunidades para que los jóvenes permanezcan en su región constituye una de las líneas estratégicas que viene desarrollando la institución.

El cierre de la oratoria estuvo a cargo de la consejera del Consejo Directivo Central Elbia Pereira, quien definió la jornada como “un día de alegría” por las oportunidades que, a su entender, generan los acuerdos alcanzados entre las instituciones.

Pereira agradeció el trabajo conjunto que permitió concretar los convenios y sostuvo que este tipo de iniciativas amplían las posibilidades de formación y desarrollo para los estudiantes. En ese sentido, afirmó que abrir nuevos espacios de aprendizaje y práctica puede representar un cambio significativo en la trayectoria educativa y personal de muchos jóvenes.