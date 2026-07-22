Cenur Litoral Norte ofrecerá curso sobre Comunicación No Violenta aplicada a la intervención social

La propuesta está dirigida a profesionales y estudiantes avanzados del área social y busca aportar herramientas para la gestión de conflictos desde el diálogo, la escucha y la construcción de acuerdos.

Profesionales y estudiantes avanzados del área social de la Universidad de la República participarán en un curso sobre comunicación no violenta (CNV) aplicada a la intervención social, una propuesta que busca aportar herramientas para la gestión de conflictos desde una perspectiva centrada en el diálogo, la comprensión y la construcción de acuerdos.

En diálogo con la diaria, la docente Mónica Adan da Silveira explicó que la CNV es un modelo desarrollado en la década de 1960 por el psicólogo estadounidense Marshall Rosenberg, inspirado en la psicología humanista de Carl Rogers y en la filosofía de la no violencia impulsada por Mahatma Gandhi.

Desde entonces, el enfoque se ha expandido a nivel internacional a través de una red dedicada a promover el aprendizaje y la aplicación de esta metodología para la resolución pacífica y eficaz de conflictos en ámbitos personales, organizacionales, comunitarios y políticos.

Según detalló la docente, la CNV ha sido utilizada en procesos de mediación comunitaria, programas de justicia restaurativa e incluso en conflictos internacionales, donde ha servido como herramienta para favorecer el entendimiento entre las partes y crear espacios de diálogo.

Adan da Silveira señaló que uno de los principales aportes de esta perspectiva consiste en desplazar el eje de la acusación y la culpabilización hacia la comprensión de las necesidades de quienes participan en un conflicto. “La CNV permite visibilizar tanto las necesidades que cada persona intenta satisfacer como aquellas que permanecen insatisfechas. Ese cambio de enfoque favorece la colaboración, la reparación del vínculo y la búsqueda de estrategias que contemplen a todas las partes involucradas”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que las propuestas de mediación basadas en la CNV y los procesos de toma de decisiones colectivas son ejemplos concretos de cómo este modelo puede contribuir a construir soluciones compartidas.

La docente destacó, además, que la CNV parte de una concepción dignificante del ser humano, al reconocer el valor intrínseco de cada persona, independientemente de sus acciones, su identidad o el lugar que ocupe en las relaciones de poder.

Desde esa perspectiva, afirmó, el modelo ofrece herramientas prácticas para desarrollar una forma de vincularse basada en el respeto, la empatía y el reconocimiento mutuo.

Por esa razón, consideró que la formación representa un aporte especialmente valioso para quienes trabajan –o se preparan para hacerlo– en el campo de la intervención social, donde la gestión de conflictos, la escucha y la construcción de vínculos son componentes centrales de la práctica profesional.

“La CNV promueve la construcción de vínculos basados en el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y de la interdependencia que existe entre las personas. Desde esa perspectiva, busca desarrollar la capacidad de relacionarnos con respeto, mutualidad y reciprocidad, aprendiendo a gestionar nuestras necesidades en colaboración con los demás. Se trata de construir un espacio de libertad compartida que nos proteja de las formas de dependencia que pueden derivar en la desesperación y la violencia”, señaló la docente.

Objetivos

El curso tiene como objetivo brindar a profesionales y estudiantes herramientas para incorporar el enfoque de la CNV en el ejercicio de la intervención social, promoviendo prácticas orientadas a la no violencia, el diálogo y la construcción de vínculos más respetuosos.

La propuesta busca que los participantes comprendan los fundamentos de la CNV y su vínculo con el paradigma restaurativo, poniendo el foco en las necesidades humanas y en una concepción de la vulnerabilidad como punto de partida para la construcción de relaciones más saludables.

Asimismo, se propone generar una reflexión crítica sobre los desafíos éticos, relacionales y de poder que atraviesan la intervención social, al tiempo que fortalecer la capacidad de análisis sobre la propia práctica profesional mediante la incorporación de herramientas concretas de la CNV.

Otro de los ejes de la formación apunta a promover formas de intervención social basadas en la no violencia, favoreciendo que los participantes integren los recursos de la CNV en su quehacer cotidiano y proyecten sus aportes en los distintos ámbitos donde desarrollan su trabajo.

La propuesta se desarrollará entre el jueves 23 de julio y el 20 de agosto. Durante ese período, las clases serán los jueves de 19.30 a 21.30 y estarán destinadas a profesionales y estudiantes avanzados del área social interesados en incorporar herramientas de CNV a su práctica y formación.