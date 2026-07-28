Eureka! llega a Salto para acercar la ciencia a través de las historias de quienes la hacen

Seis investigadores compartirán, en charlas breves y abiertas al público, cómo sus trabajos buscan dar respuestas a situaciones concretas de la sociedad.

Después de consolidarse como un exitoso evento de divulgación científica del país en Montevideo, Eureka! llegará por primera vez a Salto con una premisa: demostrar que detrás de cada avance científico hay personas, preguntas e historias capaces de transformar la vida cotidiana.

La actividad, impulsada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), se llevará a cabo el jueves 30 de julio a las 18.30 en el Aula Magna del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República.

La entrada será gratuita, con inscripción previa. La iniciativa forma parte de la estrategia de la agencia para descentralizar el acceso a la cultura científica y fortalecer el vínculo entre la investigación y la ciudadanía.

Lejos del formato tradicional de conferencias académicas, Eureka! propone una sucesión de charlas breves en las que seis investigadores e investigadoras compartirán no solo los resultados de su trabajo, sino también las preguntas que dieron origen a sus investigaciones, los desafíos que enfrentaron y el impacto que ese conocimiento tiene fuera de los laboratorios.

La edición salteña reproducirá el formato que convocó a cientos de personas en Montevideo durante las tres ediciones anteriores, una experiencia que la ANII define como una forma de acercar la ciencia desde un lugar “cercano, humano e inspirador”.

La agencia entiende que la descentralización del evento permitirá que públicos del interior conozcan de primera mano investigaciones desarrolladas en Uruguay que buscan responder a problemas concretos de la sociedad.

El recorrido comenzará con Mariela Bollati, quien presentará “Cultivar la vida”, una charla centrada en el desarrollo de miniórganos para comprender mejor distintas enfermedades. Luego será el turno de Gastón Ares, que en “La ilusión de elegir qué comemos” analizará los factores que realmente influyen en las decisiones alimentarias cotidianas.

La agenda continuará con Cecilia Ortiz y “La ciencia de no rendirse”, con la que expondrá avances en investigación sobre salud femenina desarrollados desde Uruguay con proyección internacional. Más adelante, Cindy Mels abordará los factores que favorecen o dificultan las trayectorias educativas de los adolescentes en “La cadena invisible”.

Las dos últimas presentaciones estarán dedicadas a desafíos ambientales y sanitarios. Pablo Gamazo expondrá “El agua que nos une”, una reflexión sobre la gestión de los recursos hídricos desde una perspectiva interdisciplinaria y descentralizada, mientras que Irene Ferreiro cerrará la jornada con “Hace frío y estamos lejos de casa”, una mirada a la investigación sobre virus en la Antártida, uno de los laboratorios naturales más singulares del planeta.

Los seis expositores pertenecen a algunas de las principales instituciones científicas y académicas del país, entre ellas el Institut Pasteur de Montevideo, la Facultad de Química de la Universidad de la República, la Universidad ORT Uruguay, la Universidad Católica del Uruguay y el Cenur Litoral Norte.

Más que divulgar resultados científicos, Eureka! busca mostrar el rostro humano de la investigación. La propuesta invita a descubrir cómo las preguntas que nacen en un laboratorio, un aula o en una salida de campo terminan convirtiéndose en herramientas para mejorar la salud, comprender el comportamiento humano, cuidar el ambiente o fortalecer la educación.

Con su llegada a Salto, la ANII apuesta a que la ciencia deje de percibirse como una actividad distante y reservada para especialistas, para convertirse en una conversación abierta con la sociedad sobre los desafíos presentes y futuros del país.

En diálogo con la diaria, el ingeniero Pablo Gamazo explicó que la propuesta está dirigida al público en general y busca acercar la investigación científica a la ciudadanía mediante charlas breves, en un lenguaje claro y accesible.

El objetivo, señaló, es mostrar no solo los resultados de las investigaciones, sino también el recorrido de quienes las llevan adelante, poniendo en primer plano las personas que hacen ciencia y la forma en que viven ese proceso.

En su caso, la exposición estará centrada en el agua y en las investigaciones desarrolladas desde el Departamento de Agua del Cenur Litoral Norte. A partir de esa experiencia, Gamazo repasará el origen de esas líneas de trabajo, cómo fueron evolucionando y de qué manera se consolidaron los distintos proyectos de investigación que hoy lleva adelante el equipo.