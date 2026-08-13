Movimiento Estudiantil de Salto convoca a marchar este 14 de agosto para reivindicar la educación pública y la memoria

A 58 años de la muerte de Líber Arce, el Movimiento Estudiantil de Salto se movilizará en reclamo por mayor presupuesto para la educación pública.

Cada 14 de agosto el movimiento estudiantil uruguayo recuerda a los Mártires Estudiantiles, una fecha que mantiene vigente el reclamo por una educación pública de calidad y el compromiso con la memoria de quienes dieron su vida en defensa de los derechos de los estudiantes.

En Salto, la conmemoración estará marcada por una movilización organizada por el Movimiento Estudiantil de Salto. Para conocer detalles de lo que ocurrirá este viernes, la diaria dialogó con representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Asociación de Estudiantes del CERP (ASEC).

Mathías Correa, representante de la FEUU, destacó que la fecha conserva una profunda vigencia. “Ya hace 58 años se produjo el asesinato de Líber Arce. Su nombre se hizo bandera del movimiento estudiantil y quedó como sinónimo de la necesidad de liberarnos. El legado que él y todos los mártires estudiantiles nos dejaron es reivindicar las luchas del movimiento estudiantil y seguir peleando por las deudas que el Estado tiene con los estudiantes”, expresó.

Para los estudiantes, las demandas que motivaron las movilizaciones de la década de 1960 continúan presentes. Pablo López, integrante de ASEC, recordó que Líber Arce fue baleado mientras participaba en una manifestación impulsada por la FEUU en reclamo del boleto estudiantil. “Son derechos que se reclamaban en ese tiempo y que se siguen reclamando hoy. También luchaban por el presupuesto y nosotros seguimos exigiendo el 6% más el 1% para la educación. Han pasado gobiernos de distintos colores y esa deuda sigue existiendo”, afirmó.

La movilización se realizará este viernes. La concentración será a las 17.30 horas frente al liceo IPOLL. Desde allí los estudiantes marcharán por calle Uruguay hasta la plaza Treinta y Tres, donde leerán una proclama y posteriormente desarrollarán una actividad cultural como cierre de la jornada.

Correa explicó que la movilización también pondrá sobre la mesa temas de la agenda educativa actual. “Este año es especial porque estamos de cara al Congreso Nacional de la Educación y además está en discusión el proyecto de la Universidad de la Educación. Vamos a hacer un ejercicio de memoria, pero no desde la nostalgia, sino reivindicando todo lo que todavía falta conquistar”, señaló.

Previo a la marcha, los estudiantes recorrerán distintos centros educativos para informar e invitar a participar en la actividad. López explicó que durante la jornada de hoy realizarán una pegatina y visitarán especialmente el IPOLL para invitarlos a que se sumen a la concentración cuando culminen las clases. “La idea es explicarles qué significa esta fecha y motivarlos a que se sumen. Esperamos que participe cada vez más gente”, indicó.

La convocatoria también busca fortalecer la participación de los jóvenes en los gremios y centros de estudiantes. Según López, “existen varios motivos para movilizarse”, entre ellos “las discusiones presupuestales, el Congreso Nacional de la Educación, la resolución del Codicen que afecta a estudiantes de formación docente y el avance de la semipresencialidad”.

Por su parte, Correa remarcó que la organización colectiva sigue siendo la principal herramienta de los estudiantes. “El estudiante tiene una herramienta histórica muy importante que es la voz, la capacidad crítica y la capacidad de organizarse.

Los derechos que hoy disfrutamos no fueron servidos en un plato, hubo personas que dieron la vida para que existiera el boleto estudiantil y una educación gratuita y pública. Por eso invitamos a todos los jóvenes de Salto a participar en la marcha del 14 de agosto”, concluyó.