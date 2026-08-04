Tras la tormenta de julio, Primaria normalizó el funcionamiento de casi todas las escuelas de Salto

La escuela 12 continúa inhabilitada por la voladura de su techo, mientras sus 108 alumnos asisten provisoriamente a la escuela 13 con transporte garantizado por Primaria.

Antes de la tormenta del 18 de julio, las escuelas de Salto desarrollaban su actividad con normalidad. Sin embargo, el fuerte temporal dejó daños de distinta magnitud en varios centros educativos del departamento y obligó a una rápida respuesta de la Dirección de Educación Inicial y Primaria para garantizar la continuidad de las clases.

En diálogo con la diaria, la inspectora departamental de Educación Inicial y Primaria de Salto, Alejandra Leal, realizó un balance de la situación y explicó que las escuelas 12, 107, 120 de tiempo completo, 129, 81, 14, 45 y la escuela rural 70, además del jardín de infantes 134, fueron las instituciones que registraron daños como consecuencia del temporal. Entre ellas, las más comprometidas fueron las escuelas 12, 120, 107 y 14, donde se produjeron roturas de vidrios y caída de árboles sobre los predios.

Leal señaló que, a poco más de dos semanas del episodio climático, prácticamente todos los centros educativos recuperaron su funcionamiento habitual gracias a las tareas de reparación realizadas por Primaria. La única excepción es la escuela 12, que sufrió la voladura de parte de su techo y permanece inhabilitada mientras se ejecutan las obras de reconstrucción.

La inspectora indicó que los trabajos demandarán aproximadamente cuatro meses. Mientras tanto, los 108 alumnos que concurrían a ese centro fueron reubicados en la escuela 13, ubicada en las cercanías, para evitar la interrupción del año lectivo. Además, Primaria dispuso un ómnibus para asegurar el traslado diario de los estudiantes entre ambos puntos.

La reubicación implicó también una reorganización interna en la escuela receptora. “La dinámica cambió porque hubo que integrar a grupos de ambas instituciones”, explicó Leal. Agregó que desde la Inspección Departamental se viene realizando un seguimiento permanente mediante visitas a territorio, con el objetivo de acompañar tanto a los equipos docentes como a las familias y estudiantes durante este proceso de adaptación.

Pese al cambio de sede, la inspectora destacó que la asistencia de los alumnos de la escuela 12 se mantiene en buenos niveles. No obstante, señaló que en los últimos días la concurrencia a los centros educativos del departamento se vio condicionada por las intensas lluvias y la crecida de ríos y arroyos. En ese contexto, la asistencia general oscila entre el 76% y el 80%.

Aunque las clases se desarrollan normalmente en casi todas las instituciones, las cuadrillas continúan ejecutando tareas de recuperación en algunos edificios. Entre los trabajos pendientes se encuentran la extracción de árboles caídos, el acondicionamiento de espacios exteriores y la reposición de vidrios. En la escuela 120, por ejemplo, fue necesario sustituir la totalidad de los vidrios de la planta alta, que resultaron destruidos durante el temporal.

La situación más compleja vinculada a las condiciones climáticas ya no responde a los daños provocados por la tormenta, sino a las dificultades de acceso generadas por las lluvias de los últimos días.

Leal informó que actualmente la escuela 20, de Pueblo Quintana, permanece afectada por la crecida de los cursos de agua, lo que impide el ingreso de docentes y estudiantes. Ante esa realidad, Primaria resolvió mantener la continuidad pedagógica mediante actividades virtuales. Desde la Inspección Departamental se coordinan las conexiones y el envío de propuestas educativas para que los alumnos puedan seguir trabajando desde sus hogares hasta que las condiciones permitan retomar las clases presenciales.