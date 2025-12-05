Ya con la obra de la Facultad de Artes finalizada, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) aprobó el proyecto para la refuncionalización y ampliación de la Facultad de Química. Si bien en un principio dicha facultad proyectaba mudarse a un nuevo local en Malvín Norte, su consejo entendió conveniente quedarse en sus dos locales actuales, ubicados próximos a Facultad de Medicina.

Álvaro Mombrú, decano de Química, dijo a la diaria que, de esa forma, se aspira a generar un “campus universitario” en la zona, en conjunto con Medicina. Además, señaló que los costos fueron claves para la revisión del plan de mudanza, ya que la construcción de un edificio desde cero y la refacción de la sede actual de la facultad para ser entregada a la Udelar costarían más del doble de lo que se gasta con la refuncionalización y ampliación, que en total será de 5.000 metros cuadrados.

Las obras tendrán un costo estimado de 38 millones de dólares, durarán en total ocho años e implicarán la construcción de un piso adicional en el edificio central de la facultad y de dos pisos más en el local de la ex fábrica de alpargatas, ubicado a la vuelta y compartido también con Medicina. De todas formas, se estima que en unos tres años una parte de la obra ya quede habilitada para su uso, mientras los arreglos continúan.

En el marco del conflicto presupuestal que mantuvieron distintos colectivos de la Udelar, este año la Facultad de Química fue ocupada y, precisamente, uno de los principales reclamos de su asociación de estudiantes era contar con más docentes y con recursos para la refacción y ampliación de los locales. Según plantearon los estudiantes, en dicho servicio universitario algunas aulas quedan chicas, lo que ocurre principalmente en los espacios de laboratorio. Según detallaron en su momento, ello genera que se deban colocar cupos de cursada y la falta de docentes hace que no se puedan realizar suficientes turnos de cursada para la matrícula estudiantil.

En esa línea, Mombrú señaló que la facultad originalmente fue construida para un ingreso de 35 estudiantes, pero en la actualidad entran a sus carreras más de 750 personas por año. “Los laboratorios están en condiciones que no son las mejores para las clases, pero, además, uno es responsable de la seguridad física dentro de esos espacios. Las plantas son desproporcionadamente chicas para estos tiempos y vamos a mejorar significativamente con esta reformulación”, concluyó el decano.

Durante la sesión del CDC de este martes, cuando el organismo hizo suyo el plan de la facultad, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, planteó que estas obras permitirán mejorar la presencia de la Udelar “en un barrio muy simbólico”. “Estamos planteando la generalización de la educación superior como una meta de la sociedad, la posibilidad del acceso a la educación universitaria. Y los edificios tienen que reflejar también esa ambición de un Uruguay que quiere dar ese espacio”, dijo el rector, y explicó que por eso la institución seguirá reclamando por una inversión en educación equivalente al 6% del Producto Interno Bruto más 1% para investigación. .