ADES Montevideo definió paros zonales en liceos y un paro general la próxima semana

Desde el sindicato afirman que el objetivo de la medida es “presionar y concientizar al gobierno para aumentar el presupuesto de la educación.”

Este jueves, desde el establecimiento de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), los docentes agremiados a la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES) Montevideo anunciaron una serie de paros que comenzarán la semana siguiente.

Las voceras del sindicato encargadas de comunicar la resolución a la prensa fueron Verónica Méndez, su presidenta, y Andrea Revuelta, quienes aseguraron que en esta primera instancia los paros sucederán únicamente en liceos de Montevideo y que acompañan la “lucha” del sindicato por el aumento del presupuesto educativo, el que significa “una inversión y no un gasto”, según señalaron.

Por su parte, Méndez señaló que este miércoles, luego de la movilización del PIT-CNT se realizó una asamblea desde ADES Montevideo en la cual se decidió parar en algunos centros de enseñanza media con el objetivo de “presionar y concientizar al gobierno para aumentar el presupuesto de la educación”. Los paros comenzarán el lunes 15 de junio y se extenderán hasta el miércoles 17, mientras el jueves 18 se espera que haya un paro general de 24 horas con asamblea por parte de la asociación.

Según lo comunicado, los paros se realizarán por zonas. El lunes se comenzará por el Prado y zona oeste del departamento, el martes seguirá en la zona este, noreste y “zonal 103” -que abarca el área de 8 de Octubre y Camino Maldonado- y, finalmente, el miércoles la medida se concretará en las zonas norte, centro y en los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción y en los correspondientes al programa Áreas Pedagógicas.

El principal reclamo planteado por el sindicato apunta a que exista “un aumento” en la inversión para la educación. Asimismo, indicaron que la idea de “reasignación” de presupuesto no resulta “justa”, ya que “sacar de un lado para poner en otro” no resuelve la situación de fondo según manifestaron.

Los reclamos por parte de ADES acompañan los pedidos por más recursos para la educación señalados ayer durante el acto del PIT-CNT. Méndez aseguró que los principales problemas en Secundaria son la falta de soluciones a los problemas de infraestructura, grupos superpoblados y la falta de personal para atender las necesidades de algunos centros, por ejemplo, los comedores liceales. “Es necesario un presupuesto que realmente corresponda con las necesidades presentadas”, señaló Revuelta. Al mismo tiempo, dijo que el aumento del 6+1% del Producto Interno Bruto para la educación es una lucha que viene desde hace años y que “jamás” se recibió una respuesta acorde al pedido.

Las voceras también enfatizaron en las situaciones de violencia vividas en algunos centros educativos y dijeron que esos hechos no son aislados y que representan “un reflejo de la realidad” de la sociedad, y que, a su vez, no son tenidas en cuenta “las condiciones necesarias” para “atender y contener” estas situaciones, que incluyen la contratación de mayor personal para su abordaje.

Por otra parte, al ser consultadas sobre la propuesta presupuestal planteada por la Administración Nacional de Educación Pública, dijeron que responde a una definición apoyada por unanimidad dentro del organismo y que, por lo tanto, el sindicato espera que sea aprobada también por el Parlamento.

Finalmente, aunque los paros previstos para la semana siguiente fueron anunciados solo en Montevideo, desde Fenapes no se descarta que la iniciativa se extienda a más departamentos del país. Según explicó Méndez, próximamente se mantendrá una Asamblea General de Delegados de la federación, a la cual asistirán todas las filiales del país, y allí se evaluará la evolución del conflicto y las próximas medidas a tomar.