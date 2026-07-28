Sindicato de maestros definió qué día de agosto realizará un paro de 24 horas en reclamo de más presupuesto

Después de una consulta a sus filiales, la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) definió por amplia mayoría la realización de un paro de 24 horas en agosto. Según informó el sindicato, la medida se ejecutará el martes 11, mismo día en que el PIT-CNT definió realizar un paro general parcial de 9.00 a 13.00 con movilización. De esa forma, al igual que ocurrió en el último paro general parcial convocado por la central sindical, la FUM-TEP paralizará sus labores durante todo el día en escuelas y jardines públicos, medida a la que en junio se sumó la mayoría de los sindicatos de la educación.

Como lo había anunciado la FUM-TEP en una conferencia de prensa realizada días atrás, el motivo de la paralización es reclamar por la necesidad de más presupuesto en el sistema educativo.

En ese sentido, la convocatoria al paro del 11 de agosto reclama contar con más docentes por grupo en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), que las escuelas y jardines también tengan más maestros y maestras de apoyo, y por la creación de más cargos de maestras comunitarias. Respecto al Programa de Maestros Comunitarios, el sindicato reclama por su anualización, ya que actualmente quienes desempeñan ese rol no cobran por ello todos los meses del año.

La FUM-TEP también pide por la extensión de 15 a 20 horas semanales para los profesores de arte de la DGEIP, por la contratación de más funcionarios no docentes y por la implementación de un plan de infraestructura que permita contar con edificios en condiciones, mobiliario adecuado, calefacción, ventilación y “espacios adecuados” en jardines y escuelas.

Según plantea el sindicato, los 300 millones de pesos de incremento planteados por el Poder Ejecutivo para toda la Administración Nacional de Educación Pública en 2027 no son suficientes para atender las necesidades del sistema.