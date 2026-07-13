Sindicato de maestros reclama un mayor incremento en la Rendición de Cuentas y analiza realizar paro en agosto

La FUM-TEP pide un mayor incremento para la creación de más cargos y la construcción de nuevos locales para escuelas y jardines públicos.

La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) emitió una declaración luego de la última reunión de su mesa representativa, que se reunió el sábado. En la nota, el sindicato con más afiliados del sistema educativo manifestó su disconformidad con los incrementos planteados para la educación en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Según se afirma, para el caso de la Administración Nacional de Educación Pública el monto propuesto es solo 10% de lo solicitado por el ente.

De acuerdo a las estimaciones de la FUM-TEP, con los incrementos planteados hasta ahora solo se llegará a una inversión en educación equivalente a 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB). En ese sentido, reclaman el cumplimiento del compromiso del gobierno de llegar a 6% del PIB al final del período.

En ese sentido, el sindicato enumera una serie de necesidades del sistema educativo, y en particular de escuelas y jardines públicos, para las que se requiere un incremento presupuestal. Por ejemplo, se menciona la necesidad de la creación de más cargos para que haya más docentes por grupos y escuelas. En ese sentido, hablan de maestras de apoyo, maestras comunitarias y profesores de arte con carga horaria de 20 horas, asistentes de aula y más auxiliares de servicio. La FUM-TEP también se refiere a la necesidad de construir nuevos edificios y de generar una “política para la inclusión con formación”.

Más allá de que reconocen que la baja de la natalidad en el país está generando un descenso de la matrícula en educación inicial y primaria, entienden que ello no es un argumento para no otorgar aumentos. En ese sentido, el sindicato afirma que, si bien los datos del monitor educativo de Primaria muestran que hay un menor promedio de estudiantes por grupo, existen varios grupos con más de 30 estudiantes en centros educativos públicos.

La FUM-TEP plantea que la baja natalidad debe ser “una oportunidad” para el combate de la pobreza infantil, a la que definen como “un problema estructural”. Por lo tanto, se reclama “una política pública de impacto para poder modificar las realidades” y que las diferencias de origen sean atendidas por el Estado.

Según dijo a Canal 5 la secretaria general de la FUM-TEP, Alejandra Pereira, el sindicato está en proceso de consulta a sus filiales para la definición de un paro de 24 horas durante el mes de agosto, que se definirá en las próximas semanas.