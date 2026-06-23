ANEP Pedirá 3.000 millones de pesos de incremento, la mitad de lo que solicitaron inicialmente sus subsistemas

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definió este martes qué postura tomará ante la próxima instancia de rendición de cuentas, cuya discusión parlamentaria iniciará la semana que viene, una vez que el Poder Ejecutivo remita el respectivo proyecto de ley. Después de que el equipo económico del gobierno anunciara las prioridades para otorgar incrementos y que la educación no estuviera mencionada en ellas, el Codicen resolvió realizar un pedido incremento presupuestal de 3.000 millones de pesos, según anunció en rueda de prensa el presidente del organismo, Pablo Caggiani.

En diálogo con la diaria, Julián Mazzoni, uno de los dos representantes docentes en el Codicen, dijo que ni él ni la otra consejera docente, Daysi Iglesias, votaron afirmativamente el pedido, en el entendido de que son necesarios más recursos incrementales para el ente. Para fundamentarlo, Mazzoni señaló que, en relación a la solicitud presupuestal que hizo el ente el año pasado en el marco de la Ley de Presupuesto y lo que otorgó el Parlamento, hay más de 8.000 millones de pesos de diferencia. Además, el consejero agregó que hubiera estado dispuesto a votar un pedido de incremento menor a esa cifra, pero no más abajo de los 6.000 millones de pesos que semanas atrás solicitaron los subsistemas de ANEP -Inicial y Primaria, Secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación-, que relevaron sus necesidades.

Más allá de no haber acompañado con su voto, Mazzoni valoró el esfuerzo de los tres consejeros políticos del Codicen por solicitar un incremento, más allá de los lineamientos presupuestales establecidos desde el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el consejero docente se mostró poco optimista acerca de que el pedido vaya a ser atendido adecuadamente en el Parlamento, que deberá limitarse a reasignar recursos de otras políticas si quiere otorgar algún incremento a la ANEP y los demás entes de la educación.

En su próxima sesión, el Codicen terminará de aprobar el articulado que propondrá al Parlamento, en el que definirá los rubros que son priorizados en la solicitud de incremento. Ese tema se estuvo considerando el lunes en una instancia bipartita con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), que reclama la creación de más cargos y más inversión en infraestructura, entre otros puntos.

En tanto, Caggiani ya ha manifestado que los rubros a priorizar tienen que ver con las líneas de política educativa desarrolladas por la ANEP y que ya recibieron recursos específicos votados por legisladores de todos los partidos en el presupuesto quinquenal. Por ejemplo, mencionó la extensión del tiempo pedagógico, la duplicación de alimentación escolar en la educación media y el aumento de las propuestas de educación terciaria que tiene a cargo el organismo. El jerarca dijo que ahora el ente deberá rendir cuentas sobre los 2.000 millones de pesos que recibió de incremento para esas políticas.