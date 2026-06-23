Sindicatos de la educación piden reunión con Orsi y reclaman “señal política” por más presupuesto en la Rendición de Cuentas

Con un paro nacional de 24 horas de Fenapes y de los funcionarios de UTU en Montevideo este jueves, la CSEU comienza a movilizarse de cara a la próxima instancia presupuestal.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) convocó a una conferencia de prensa este martes para manifestar su “profunda preocupación” de cara a la próxima Rendición de Cuentas. Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), señaló que ayer la CSEU mantuvo una instancia de negociación bipartita con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en donde fueron informados de que el ente solicitaría un incremento de unos 3.000 millones de pesos en la próxima instancia presupuestal.

Mandacen señaló que el pedido de la ANEP dista de los 8.500 millones de pesos solicitados el año pasado en el marco de la Ley de Presupuesto Quinquenal, en el marco de que se llegaría a invertir 6% del PIB en educación al final del período. No obstante, el integrante de Fenapes lamentó que, al día de hoy, el pedido del principal ente de enseñanza no tiene el respaldo del Poder Ejecutivo, ya que la educación no está entre las áreas priorizadas por el gobierno para otorgar incrementos.

En ese marco, la CSEU pide al gobierno una “señal política” que permita poner a la educación como uno de los sectores prioritarios a la hora de otorgar incrementos. Además, apelando a su formación como profesor y la “sensibilidad” con los temas educativos, la coordinadora de sindicatos solicitará formalmente una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, que esperan concretar antes del 30 de junio, el límite que tiene el Poder Ejecutivo para remitir al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, en donde se definirán los incrementos en el presupuesto del Estado para el próximo año.

Si la educación no recibe incrementos en esa instancia, deberá obtenerlos en el Parlamento, que solo puede reasignar recursos, lo que implica sacarle a un organismo para darle a otro. Desde la CSEU pretenden no tener que acudir a “tironear” para sacarles a otras políticas, como salud o vivenda. En ese sentido, reclaman soluciones al escaso margen que tiene el Estado para incrementar su presupuesto, como obtener recursos de un nuevo impuesto que grave al 1% más rico de la población y que ello sea destinado a atender situaciones de pobreza y vulnerabilidad social que viven muchas familias que mandan a sus hijos a la educación pública.

“Nosotros tenemos una cantidad de dificultades en el sistema educativo hoy en día que implican necesidades concretas que impactan en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y en las condiciones de trabajo”, dijo Mandacen. Voceros de otros sindicatos pasaron lista de algunas de las necesidades, como la contratación de más maestros en primaria, de forma de atender a algunos superpoblados en ese subsistema, según dijo Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. En concreto, Pereira dijo que en 2025 se perdieron 300 cargos de maestros que fueron “reajustados” para hacer posible la política de extensión del tiempo en escuelas, y también mencionó la falta de auxiliares en educación inicial.

Desde la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), en tanto, Luis Otero dijo que ese subsistema no tiene recursos ni infraestructura suficiente para atender la creciente demanda de la sociedad por la educación técnica. En particular, habló de la necesidad de contar con más figuras de acompañamiento a los estudiantes y de aumentar la inversión en infraestructura, no solo para la construcción de nuevos centros, sino también para su mantenimiento.

Julián Cabrera, de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria, marcó la importancia de reforzar los equipos multidisciplinarios en los liceos y también con más funcionarios para fortalecer el plan de alimentación escolar en la educación media. Raúl Correa, de la Unión de Funcionarios del Codicen, habló de “recortes” en las horas de programas de educación de jóvenes y adultos y también planteó la necesidad de atender la carrera funcional en la ANEP, que, según dijo, no crea nuevos cargos y en su lugar terceriza muchas de las funciones.

Christian Quintero, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, dijo que, más allá de la necesidad de discutir sobre el rumbo de las políticas, como se está proponiendo desde el Congreso Nacional de Educación, es difícil que se puedan lograr mejoras sin una inversión que permita superar problemas estructurales de la sociedad uruguaya.

Paros de Fenapes, Afutu Montevideo y ocupación del IAVA

En el marco del conflicto presupuestal, Fenapes definió hacer un paro nacional de 24 horas este jueves, que profundiza la medida que la semana pasada tomó su filial montevideana, que realizó varios paros zonales y uno en todo el departamento. En tanto, Afutu Montevideo realizará un paro de 24 horas en las escuelas técnicas de la capital ese mismo día.

Los reclamos no son solo de sindicatos de docentes y funcionarios, ya que, en el caso de Secundaria, también se extienden a los gremios estudiantiles. En ese marco, el Gremio Estudiantil del IAVA viene sosteniendo una ocupación de ese centro educativo desde el lunes. El gremio reclama que se alcance una inversión en educación de 6% del PIB y 1% adicional para investigación, de acuerdo con la promesa de campaña del Frente Amplio.

Días atrás, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, admitió en una entrevista con Radio Oriental que no se llegará a esa cifra en el actual período de gobierno, lo que se sumó a la preocupación de los sindicatos. Consultado al respecto, Mandacen dijo que con esos dichos Mahía “trasluce una derrota ante la realidad, que no puede ser lo que rija a un ministro a un año y medio de asumir el gobierno”.