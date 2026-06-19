Se lanzó el cuarto Congreso Nacional de Educación con un llamado a la participación ciudadana

El congreso ya abrió las inscripciones para la conformación de asambleas territoriales y propone debatir sobre el derecho a la educación, la participación, las trayectorias educativas y el impacto de la virtualidad en las aulas.

Este jueves, con una presentación celebrada en el Palacio Legislativo, tuvo lugar el lanzamiento del cuarto Congreso Nacional de Educación (CNE) bajo el nombre Misiones Sociopedagógicas, que se regirá bajo cuatro ejes temáticos. Este evento convoca a la ciudadanía de todo el país a participar en un proceso que busca definir las bases para una “estrategia nacional de educación”.

Con la meta de realizar 1.000 asambleas territoriales, cuya inscripción ya se encuentra abierta (ver recuadro), el congreso propone debatir sobre el derecho a la educación, la participación, las trayectorias educativas y el impacto de la virtualidad e inteligencia artificial en las aulas.

El evento fue recibido por sus representantes en la “casa de la democracia” -como fue nombrada en varias oportunidades la sede del Poder Legislativo-, entre ellos, estuvo presente Blanca Rodríguez, senadora electa por el Frente Amplio, y Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional y presidente de la cámara baja. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, también participó en la oratoria inicial y señaló que, más allá de tratarse de un “mandato legal”, el CNE busca promover la participación de todos los partidos políticos y de la sociedad en su conjunto para alcanzar una “pluralidad de miradas”.

Como ejemplo de esa pluralidad, destacó que por primera vez la conducción del congreso incorpora, además de los organismos tradicionalmente vinculados a la educación, a representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del sector privado de la educación uruguaya.

A su vez, destacó el nombre de este congreso y recordó que las misiones pedagógicas significaron “un compromiso profundo” de quienes trabajaron y trabajan diariamente para que la educación continúe siendo “siempre una oportunidad”.

Aportes para una estrategia nacional de educación

Además de las asambleas territoriales, el CNE habilitó por medio del reglamento aprobado por su Comisión Organizadora (Cocne) -integrada por 39 representantes de distintas organizaciones públicas y privadas- la posibilidad de que sus integrantes presenten documentos con las posiciones y aportes de cada colectivo para ser tratados en las distintas instancias de debate.

En ese marco, durante el evento se presentaron los documentos recibidos hasta el momento, con el objetivo de ponerlos en agenda pública y facilitar el acceso a sus planteos. Según explicó Gastón Duffour, integrante de la Secretaría Técnica del CNE en representación de la Universidad de la República (Udelar), la intención es que tanto los reglamentos del congreso como las distintas propuestas estén disponibles para consultar antes de las próximas instancias de trabajo.

Asimismo, señaló que continuará abierta la recepción de aportes de otros colectivos integrantes de la Cocne, así como de organizaciones sociales y actores ciudadanos, con el objetivo de construir de forma colectiva la estrategia nacional de educación.

Los primeros documentos de debate presentados fueron por la Udelar, el partido Cabildo Abierto, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y delegaciones de estudiantes de educación media, quienes evidenciaron la diversidad de miradas sobre el sistema educativo uruguayo.

Pablo Martinis, prorrector de enseñanza de la Udelar, acercó a la primera mesa algunos lineamientos vinculados a los ejes temáticos del CNE. Entre ellos, destacó la educación como un derecho social, un bien público y una responsabilidad del Estado, y señaló la necesidad de garantizar su ejercicio efectivo frente a las desigualdades en el acceso, las trayectorias educativas y el egreso. A su vez, compartió que la participación representa una “condición” para una “educación democrática” e hizo énfasis en las experiencias pedagógicas comunitarias, la articulación entre educación formal y no formal en los territorios y la necesidad de fortalecer la participación estudiantil para avanzar desde instancias consultivas hacia espacios de incidencia real.

Por otra parte, los estudiantes de educación media que acompañaron la mesa señalaron, con base en consultas realizadas a estudiantes de varios liceos públicos, problemas de infraestructura que afectan las condiciones de estudio en centros educativos, donde también mencionaron situaciones que impiden el acceso a algunos centros, así como desprendimientos de techos y vidrios dentro de las aulas.

También advirtieron sobre la falta de recursos básicos en algunas instituciones, como papel higiénico, marcadores, pizarrones, mesas y sillas. Esta situación fue retomada con énfasis luego de su exposición y, por ejemplo, desde CSEU apoyaron y argumentaron que la falta de presupuesto para la educación no ayuda ante esas faltas. “Sin presupuesto podemos tener las mejores ideas, las más valientes, las más osadas, pero si no hay recursos para atender algunas cuestiones como plantearon los compañeros, va a ser muy difícil poder resolver este tipo de problemas”, expresaron, desde la coordinadora de sindicatos, Christian Quintero y Marta Sequeira.

Además, entre sus planteos también cuestionaron la última transformación educativa, señalando que fue impulsada “de espaldas” a los sindicatos, las Asambleas Técnico Docentes y los estudiantes. En ese sentido, sostuvieron que la reforma afectó los contenidos y profundizó una visión vinculada al “mercado”, dejando de lado una perspectiva “crítica” y “emancipadora” de la educación.