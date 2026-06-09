Héctor Cancela dijo que el reclamo de 6+1 “sigue plenamente vigente” y lo sustenta “la evidencia internacional”

El rector de la Udelar apuntó que el incremento de la matrícula pone sobre la mesa que “no importa solo que mucha gente acceda a la universidad”, sino que “también es muy importante la permanencia, la transición entre los sistemas y la protección de las trayectorias educativas”.

El gobierno prepara la Rendición de Cuentas, documento que deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, pasó este martes por Panorama informativo de la diaria Radio y allí señaló que en el presupuesto quinquenal la Udelar tuvo un refuerzo para becas y eso permitió “dar alrededor de un 50% o 60% más” que en 2025. Sin embargo, consultado sobre el reclamo histórico por el 6+1% presupuestal, dijo que “esas metas siguen plenamente vigentes”, porque “la evidencia internacional muestra que es un nivel de inversión requerido”.

“Tenemos que seguir empujando y ver en qué momento y de qué forma se puede concretar”, sostuvo Cancela, y saludó que el paro general parcial del PIT-CNT que tendrá lugar este miércoles “muestra cómo hay movimientos populares que han internalizado este tema”, pese a que la educación no figura entre las prioridades que fijó el gobierno: infancia, seguridad, situación de calle y empleo.

Cancela apuntó que el incremento de la matrícula pone sobre la mesa que “no importa solo que mucha gente acceda a la universidad”, sino que “también es muy importante ahora la permanencia, la transición entre los sistemas y la protección de las trayectorias educativas”. Eso tiene un “correlato en horas docentes, horas de funcionarios y en metros cuadrados”, con servicios donde los edificios “no alcanzan”, dijo.

Mientras esperan tener una reunión con jerarcas del equipo económico, las autoridades de la Udelar han estado “discutiendo y fijando qué prioridades plantear” en la propuesta que deberán enviar al Parlamento. Otros focos son “la atención al programa de democratización al acceso a la educación superior, las dedicaciones totales –que es la retención de los jóvenes investigadores–, el tema de la atención a la salud y dentro de eso el Hospital [de Clínicas], la transformación digital de la propia universidad y el desarrollo del interior”, enumeró el rector.

Sobre este último punto, Cancela dijo que “ya está en marcha un nuevo edificio en Paysandú” con fondos de la propia Udelar, del presupuesto nacional y de un préstamo del CAF. En paralelo, en Salto “hay un proyecto de edificio que tiene una financiación parcial y hay que buscar completarlo”, mientras que en Rivera existe la “necesidad” de un aulario que “está sin fondos”. Finalmente, en Tacuarembó –donde hay sede en el campus del INIA pero todavía se mantiene una casa antigua en el centro de la ciudad– se necesitaría “ampliar el campus para dejar esa casa”.

La solicitud de reunión a la INDDHH por el grupo antisemitismo

A fines de mayo, la Udelar solicitó una reunión a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) tras la creación de un grupo de trabajo para tratar el antisemitismo. Cancela sostuvo que el antisemitismo “sin duda es un problema a nivel mundial” y también en Uruguay, donde “el discurso e incluso las acciones violentas” han aumentado, por lo que “es importante tener una definición clara” del concepto.

En ese sentido, tildó como “muy importante” no “confundir lo que puede ser el antisemitismo con gente que pueda protestar legítimamente contra acciones de un gobierno en particular”, en este caso, el de Israel. “Creemos que ahí también hay un derecho humano fundamental, que es el derecho a la libre expresión y el derecho incluso a la protesta pacífica, y que algunas definiciones de antisemitismo que se habían tomado en ámbitos internacionales confunden las dos cosas”, acotó.

El jerarca afirmó que la institución educativa se describe como “una universidad antirracista” y “tendiente a ser libre de violencia”. La institución adhiere y pide utilizar la Declaración de Jerusalén de 2022 –previa al ataque de Hamas contra territorio israelí, el 7 de octubre de 2023–, suscrita por más de 370 académicos de todo el mundo que discutieron “cuál sería una buena definición de antisemitismo que se pueda utilizar a nivel internacional”.

Según Cancela, la Declaración de Jerusalén hace énfasis en que “cualquier situación de violencia, de discriminación, de discurso de odio a personas o instituciones por el hecho de ser judías es antisemitismo”, pero aclara que “criticar que el gobierno de Israel tome una cierta medida –sea un bombardeo o el cierre de un paso humanitario– no es antisemitismo, sino que puede ser una crítica legítima, fundada, a una acción del gobierno”.

Maestría en ESI: Cancela espera que se pueda poner en marcha el próximo año

El mandato de Cancela comenzó en julio de 2025 y culmina en octubre. El Consejo Directivo Central (CDC) debe fijar una fecha para convocar a la Asamblea General del Claustro (AGC), órgano elector de la Udelar: “En ese proceso, los órdenes pueden presentar candidatos y mi nombre va a estar a disposición de esos colectivos”, indicó sobre la posibilidad de volver a presentarse.

Sobre uno de los ejes de trabajo, Cancela señaló que hay un “avance bien interesante” en el trabajo para poner en marcha una maestría en educación sexual integral (ESI), a través de un grupo de trabajo conjunto entre ANEP y Udelar. Señaló que se espera que el programa de maestría se apruebe a nivel de las instituciones en el correr de este año y “con un poco de suerte se pueda poner en marcha el próximo”, previsto para “un ingreso amplio” de estudiantes, aunque el foco “primero es profesionales de la enseñanza”.

Un problema actual para la institución educativa es la retención de docentes en el ámbito público. Cancela dijo que no entiende como “una pérdida para el país” que una persona con una maestría o doctorado vaya al sector privado, pero también es “muy importante para la universidad tener salarios que permitan retener ciertos núcleos y que haya áreas que no nos queden vacías porque se nos va toda la gente a trabajar al sector privado o, en algunos casos, a trabajar desde Uruguay para el exterior”.

En 2025 consiguieron una partida especial para reforzar “las situaciones más críticas”, que finalmente se decidió aplicar sobre “docentes grado 1 y grado 2 que tienen entre 16 y 23 horas semanales”, ya que tenían el sueldo por hora más bajo de toda la institución, y el objetivo era reforzarlo “para que no fuera el más bajo no solo de la institución sino prácticamente del país en la parte educativa”. En el eje de las promociones, dijo que a nivel de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios hay personas “que hace 12 o 15 años no tienen posibilidad de concursar por un ascenso” porque “no hay cargos”.