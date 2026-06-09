Algunas reflexiones sobre liderazgo educativo y una invitación al intercambio con Pedro-León Vivas

“En un tiempo marcado por la volatilidad, la incertidumbre y la complejidad creciente, la escuela enfrenta un desafío ineludible: revisar sus prácticas y repensar su funcionamiento”.

Con estas palabras, el doctor Pedro-León Vivas refiere al enorme desafío que enfrentan los centros educativos en la actualidad, al que Uruguay no es ajeno. Vivimos en un mundo cambiante, en el que resulta dificultoso que la educación logre dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de las nuevas generaciones, a los cambios tecnológicos y de producción de conocimientos, y a los desafíos para la convivencia en este mundo globalizado y complejo. Por el contrario, “la persistencia irreflexiva y casi automática de un formato tradicional, que ha llegado al límite de sus posibilidades, contrasta con la velocidad y el dinamismo del mundo que habitamos”, insiste el experto.

Mientras a nivel internacional diversas investigaciones coinciden en colocar los liderazgos educativos como actores fundamentales para promover la mejora de las instituciones y más aún en contextos desafiantes, como concluye el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en su último informe sobre el estado de la educación, “las escuelas con logros mejores a los esperados se caracterizan por contar con una comunidad profesional sólida: altos niveles de liderazgo pedagógico e inclusivo del director se asocian a mejores resultados en las pruebas de evaluación”. En este sentido resultan fundamentales tanto la formación profesional de quienes lideran como los espacios de trabajo compartido para la planificación y toma de decisiones conjuntas, la reflexión, evaluación y trabajo con la comunidad por parte de los equipos docentes, para la mejora de las prácticas del centro educativo.

Sin embargo, estamos lejos de que los roles directivos sean jerarquizados en nuestro sistema educativo. Por el contrario, la formación para ocupar cargos directivos es esporádica y alejada de la complejidad de sus prácticas, los salarios son inferiores a los de los docentes que se encuentran en los mayores grados de la carrera, se continúa premiando la antigüedad por sobre la formación profesional, mientras que son escasos el respaldo y el reconocimiento que reciben.

A su vez, la alta rotación docente, los múltiples centros educativos en que trabajan, la escasa presencia de horas remuneradas para el trabajo colectivo, siguen siendo problemas crónicos en la educación uruguaya, en el marco de un sistema extremadamente centralizado que permite poca flexibilidad y autonomía para la toma de decisiones. Esto complejiza aún más el desempeño de estos roles sobreexigidos por demandas administrativas y problemas sociales y de convivencia a los que urge constantemente atender y que impide muchas veces poner el necesario foco pedagógico para promover los cambios que exige la realidad.

La formación para ocupar cargos directivos es esporádica y alejada de la complejidad de sus prácticas, los salarios son inferiores a los de los docentes que se encuentran en los mayores grados de la carrera, se continúa premiando la antigüedad por sobre la formación profesional, mientras que son escasos el respaldo y el reconocimiento que reciben.

Como ha sido demostrado a nivel internacional por diversos estudios, no es suficiente con cambios curriculares o normativos para que sucedan transformaciones en los centros educativos. Son los liderazgos un factor central en este sentido y quienes promueven procesos de cambio de manera singular en cada institución, acorde a su cultura organizacional y contexto específico.

En la misma línea, otros autores muestran que los liderazgos inciden fuertemente en los aprendizajes de los estudiantes, pero también, y fundamentalmente, en el desarrollo profesional docente que se realiza en el propio centro educativo. O sea, en estas realidades complejas los profesionales necesitamos realizar aprendizajes permanentemente en forma situada, en relación con las problemáticas que la propia realidad nos impone, que son diferentes en cada institución y contexto en que se inserta. Son quienes promueven los procesos de desarrollo de los centros educativos habilitando y movilizando a las personas que los integran, sus capacidades y potencialidades en función de la mejora de los aprendizajes, del desarrollo profesional y de la organización en su conjunto. En los aspectos mencionados radica la importancia de poner en agenda el rol de los liderazgos para promover la transformación.

Como afirma Vivas, “el liderazgo emerge como una línea promisoria para la mejora de la experiencia escolar”, porque “liderar es transformar”. Se hace necesario repensar roles y desarrollar nuevas capacidades que permitan a los liderazgos poner foco en lo pedagógico y en procesos de cambio acordes a las características y necesidades de cada organización.

En este marco es especialmente valioso generar espacios para trabajar sobre estos desafíos y ampliar la mirada con experiencias reales de transformaciones educativas en países de América Latina. Las diferentes miradas de quienes ejercen cargos directivos en la región son tomadas por el doctor Vivas como posibilidad integradora de conocimientos generados desde la investigación con los conocimientos de la práctica viva.

La presencia en Montevideo de Pedro-León Vivas, quien además de ser investigador y docente en universidades de España y Argentina cuenta con una vasta carrera profesional como director y supervisor de centros educativos, nos invita a reflexionar sobre los liderazgos y “evidenciar que, más allá de las distancias y la diversidad de contextos, todos están atravesados por un denominador común: la potencia del liderazgo para impulsar cambios significativos que se traducen en una reconfiguración de la experiencia escolar”.

El conversatorio y exposición al que convocamos se realiza el jueves 11 de junio a las 18.00 en el edificio Lebret de la Universidad Claeh (Mercedes 1776).