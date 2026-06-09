Se digitalizó audio de Enriqueta Compte y Riqué y lanzaron concurso sobre experiencias de educación inicial

A propuesta de su Plan Educativo Cultural, liderado por Eduardo Bleier, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definió que 2026 será el año de Enriqueta Compte y Riqué, la fundadora del primer jardín de infantes en Latinoamérica, en 1892, y una referente para quienes se dedican a la educación inicial. Además de estudiar y reivindicar la necesidad de que el sistema educativo piense instituciones específicamente pensadas para la primera infancia, Compte y Riqué investigó y reflexionó para que las propuestas, que había recabado previamente en un viaje por Europa, se diseñaran en base a las necesidades de los niños uruguayos.

Si bien nació en Cataluña en 1866, su familia tuvo que emigrar a Uruguay perseguida por la dictadura carlista cuando ella era una niña, por lo que realizó su educación primaria en el marco de la reforma vareliana. Según dijo Julio Badía, uno de sus sobrinos nietos, en la actividad de lanzamiento del año de Compte y Riqué organizado semanas atrás por la ANEP, “era más uruguaya que el dulce de leche”. Badía destacó también el carácter republicano de la educadora, que, por ejemplo, fue una activa defensora de la República española durante la guerra civil en ese país.

Compte y Riqué tomó el legado de Varela, a quien a menudo nombraba en sus textos y exposiciones públicas. No fue la excepción un discurso que la maestra dio en 1946 en Montevideo, a sus casi 80 años, que primero fue resguardado y recientemente fue digitalizado por el Museo Pedagógico José Pedro Varela. Por primera vez para muchas generaciones de maestros y maestras, se puede escuchar la voz de la educadora, que también cita al cubano José Martí y llama a encontrar “el camino de la razón”, que es el que conducirá “al bienestar social”.

La presentación del audio se realizó este lunes en el museo, en una mesa integrada por la inspectora nacional de Educación Inicial, Carmen Sesto; la directora del Departamento de Bibliotecas y Museos de ANEP, Carla Bordoli; el encargado del Centro de Documentación del Museo Pedagógico, Gabriel Scagliola, y el docente e investigador Alexander Cantou, que jugó un rol clave en el proceso de digitalización. En la mesa se indicó que poner el audio a disposición de la ciudadanía en general y del magisterio en particular es “un hecho histórico”. En concreto, se dijo que con ese tipo de acciones se “recupera memoria” del sistema educativo uruguayo.

Además del verbo recuperar, otro que fue pronunciado varias veces durante la presentación fue resignificar, en el entendido de que muchos de los conceptos trabajados por la maestra siguen vigentes, pero es necesario adaptarlos a la sociedad actual. En particular, en la mesa se habló sobre tener presente el importante rol que juegan las familias en la educación en general y en la educación inicial en particular, y de la relevancia que tiene el juego en ese tramo.

La DGEIP lanzó concurso sobre experiencias en educación inicial junto a INAU y MEC

Como parte de las actividades del año de Enriqueta Compte y Riqué, la ANEP junto con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) lanzaron un concurso que apunta a promover experiencias pedagógicas de juego con niños de hasta 5 años en el marco de procesos educativos. La convocatoria no solo abarca centros gestionados por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de ANEP, sino también los que están bajo la órbita del INAU, incluyendo los que son gestionados por organizaciones de la sociedad civil, y centros de educación privada.

Según explicó en el lanzamiento Laura Osta, integrante del Plan Educativo Cultural de ANEP, el concurso, titulado “Así jugamos en el jardín de Enriqueta”, apunta a reconocer “diversidad de experiencias” lúdicas, uno de los pilares de la propuesta de la educadora. En ese marco, la idea es que ese tipo de experiencias sean documentadas a través de distintos formatos como el audiovisual o el escrito, y que puedan participar haciendo foco no únicamente en los resultados logrados, sino también en el proceso educativo que los sustentó. Osta explicó que en la convocatoria entran propuestas de juego, pero también expresiones artístico-culturales con niños que estén transitando la primera infancia.

Por su parte, Javier Aillaume, coordinador del área de Educación de la Primera Infancia en el MEC, destacó que, a través de la documentación de las prácticas, invita a que docentes y educadores puedan reflexionar sobre ellas. Al mismo tiempo, planteó que la iniciativa servirá para “hacer circular el saber” a la interna del sistema educativo, pero también hacia afuera.

Andrea Ren, del Departamento de Desarrollo Programático del Programa de Primara Infancia de INAU, destacó el trabajo interinstitucional que fue necesario para plasmar la iniciativa. Mientras tanto, Selva Pérez, subdirectora de la DGEIP, aseguró que “pensar en el juego y la canción” servirá para “ayudar a revivir la ideología y la filosofía de Enriqueta”.

En tanto, la maestra y representante docente en el Consejo Directivo Central de la ANEP, Daysi Iglesias, destacó el legado de Compte y Riqué en la educación inicial uruguaya y se refirió al contexto en el que vivió, marcado por la producción y circulación del pensamiento pedagógico en el país. De esa forma, nombró a otros maestros como Agustín Ferreiro o Julio Castro y, en ese sentido, destacó que sus aportes no fueron aislados, sino en ese clima fermental para la experimentación pedagógica y la creación de nuevos formatos.