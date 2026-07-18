La Mesa del Pan advierte sobre la posible pérdida de más de 300 puestos de trabajo en el sector

El sindicato sostiene que Bimbo, que adquirió Pagnifique en 2024, no ha cumplido con las condiciones que habían sido acordadas para la concreción de la compra.

A través de un comunicado, la Mesa Coordinadora del Pan manifestó su preocupación “ante el riesgo de cierre de varias empresas tras la fusión de las firmas Los Sorchantes y Pagnifique, a manos de la multinacional Bimbo”. En ese marco, el sindicato cuestionó el “incumplimiento contumaz de las condiciones y garantías que se le impusieron a la multinacional (tras autorizar la concentración económica entre el Grupo Bimbo y Pagnifique) orientadas a preservar las condiciones de mercado”.

Asimismo, en el comunicado se señala que el sindicato “ha recibido múltiples y graves reportes por parte de las y los trabajadores de las plantas, los cuales dan cuenta de una sistemática violación de las condición laborales y operativas, como así también la falta de garantías relacionadas a la estabilidad laboral”. La Mesa Coordinadora del Pan también advirtió “sobre el riesgo de pérdida de más de 300 puestos de empleo entre operarios e integrantes de la cadena de distribución”.

El presidente del sindicato, Luis Echevarría, dijo a la diaria que este viernes hubo una reunión con la Comisión de Defensa de la Competencia en la que se conversó sobre la autorización en segunda instancia de la venta de Pagnifique –en agosto de 2024– a Bimbo, algo que en primera instancia se había denegado.

Echevarría indicó que en la segunda instancia Bimbo presentó una consultoría, “transmitiendo que no habría hegemonía en el mercado y que no se generaría un monopolio”. “El grupo también expresó que no se cambiarían las funciones de los trabajadores”, señaló.

Por eso, frente al “evidente desapego de las condiciones impuestas para la autorización”, desde el sindicato se exige que se abra un espacio de diálogo para “conocer en detalle el estado actual de proceso de contralor y fiscalización” y, al mismo tiempo, “articular mecanismos de control e intimación necesarios para garantizar compromisos asumidos oportunamente”.

Echevarría señaló que la Mesa Coordinadora del Pan solicitó acceder a la consultoría presentada por Bimbo, pero hasta el momento no hubo respuestas. “Queremos saber cuáles habían sido los objetivos y criterios y cómo se trabajó para llegar a ese análisis de mercado”, expresó.

“El problema no es solo el pan o los bizcochos que venden las panificadoras. Hay múltiples productos que Bimbo vende en las grandes superficies, en donde sí ejerce el poder económico y termina ejerciendo monopolio, porque adquiere los mejores espacios y en las góndolas de los supermercados eso hace que se desplace al resto de las empresas panificadoras. Ese es uno de los temas principales que la Comisión de Defensa de la Competencia debe controlar”, concluyó el dirigente sindical.