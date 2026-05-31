Delegación del MTSS viajó a Suiza para participar en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT

El ministro Juan Castillo es uno de los candidatos a presidir el encuentro, en el que también participarán delegados del PIT-CNT y de las cámaras empresariales.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, es uno de los candidatos a presidir la 114° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebrará del 1 al 12 de junio en Ginebra, Suiza.

La delegación uruguaya que viajó a dicha instancia está conformada por Castillo, el subsecretario de la cartera, Hugo Barretto, y la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, entre otros jerarcas del ministerio.

La Conferencia Internacional del Trabajo es el principal órgano de decisión de la OIT, y anualmente reúne a delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 países miembros de la organización para discutir políticas públicas y adoptar resoluciones al respecto.

La sesión de apertura en Ginebra incluirá la elección de la persona que presidirá la Conferencia Internacional del Trabajo, instancia en la que podría resultar electo Castillo. Además, se realizará la conformación de las comisiones de trabajo. En el transcurso del primer día también del encuentro internacional dará un discurso el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, quien visitó Uruguay semanas atrás.

Asimismo, según supo la diaria, en representación del Pit-Cnt viajaron a Suiza los dirigentes sindicales Martin Ford (AEBU), Carolina Spilman (Sutel), José Olivera (Fenapes) y Gabriel Salsamendi (abogado de la central sindical). Por parte del sector empresarial asistieron Juan Mailhos (Cámara de Comercio y Servicios), Leonardo García, Andrés Fostik y Pelayo Scremini (Cámara de Industrias del Uruguay).