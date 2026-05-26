Cuenca del arroyo Tarariras: académicos y vecinos presentan resultados de su monitoreo sobre calidad del agua

En la instancia, que se realizará el próximo sábado en Estación Las Flores, también se abordará un mapeo de conflictos ambientales, perspectivas y propuestas.

Una nueva entrega de resultados del monitoreo participativo sobre la calidad del agua en la cuenca del arroyo Tarariras tendrá lugar el próximo sábado en el centro comunal de Estación Las Flores. El encuentro “Hablemos del Tarariras” se realizará de 10.00 a 13.00, abierto a toda la comunidad, también para presentar y promover acciones ambientales para la cuenca.

En ese contexto, se abordarán propuestas mediante un mapeo territorial, tanto para el diagnóstico como para la definición de líneas de acción, como parte de un proceso inicial de abordaje de las problemáticas ambientales actuales, según detalla el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República (Udelar) en su sitio web.

Vecinos y organizaciones locales han reclamado medidas a las autoridades por la interrupción del curso natural del arroyo, detectada el verano pasado, tala indiscriminada de monte nativo y vertidos irregulares de basura, entre otros problemas registrados en la zona.

La jornada es organizada por el Grupo Interdisciplinario de Participación Ambiental Activa de la Udelar, que presentará su proyecto Semilleros, financiado con fondos del Programa Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias de la Udelar.

La iniciativa apunta a realizar un análisis ético-normativo de las características que definen al trabajo digno, una comparación de los programas de empleo protegido en Uruguay y países de la región e instancias deliberativas que involucran a diseñadores e implementadores de políticas públicas, organizaciones sociales y comunitarias.

Ese proyecto está bajo la responsabilidad del doctor Javier García Alonso, investigador del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este de Maldonado, y Daoíz Uriarte Araújo, abogado, profesor y director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Udelar. Por más detalles, ingresar a este link.