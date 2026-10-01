Día del Patrimonio en Maldonado: agenda de actividades para la semana

Recorridas por sitios históricos, muestras, charlas y espectáculos musicales con entrada gratuita son parte de la programación de la 32ª edición en todos los municipios.

Este 1° de octubre comienza en Maldonado la celebración de la 32ª edición del Día del Patrimonio bajo la consigna “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”, con actividades libres y gratuitas hasta el sábado 17. La extensa programación divulgada por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado (IDM) incluye recorridas por sitios históricos, muestras y música.

A primera hora de la tarde, alumnos del colegio Virgen del Santander presentaron el programa Guardianes del Patrimonio del Cuartel de Dragones de Maldonado, con la danza del pericón nacional en el sitio homónimo, que capacita a escolares y a docentes para que sean anfitriones y oficien de guía en visitas a monumentos próximos a las escuelas.

Además, este jueves a las 19.00 se inaugura la muestra en homenaje al artista plástico y escultor uruguayo Enrique Castells Capurro en el museo Francisco Mazzoni, habilitada para visitas el fin de semana de 10.00 a 18.00.

El sábado 3 y domingo 4, de 13.30 a 16.30, se presentarán los proyectos Museos en Movimiento y Pasaporte Cultural, y el sábado a las 16.30 actuará la Escuela Departamental de Canto Lírico, en el patio.

Maldonado: muestras, visitas guiadas y charlas

El viernes 2 a las 18.00 actúa el grupo musical Zona Tango en el patio de la Casa de la Cultura de Maldonado y media hora después se inauguran cuatro muestras.

En las salas Manolo Lima y Edgardo Ribeiro se abre la muestra Raíces indígenas y patrimonio arqueológico en Maldonado, con exhibición de piezas y representación de las excavaciones arqueológicas realizadas en el departamento, en colaboración con el Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República.

En la sala Ángel Tejera se exhibirá Des-andando caminos: el ayer en el hoy, de la ceramista Gabriela Repetto, con piezas de construcción manual en diferentes técnicas con arcilla del Cerro del Indio de Piriápolis. En el foyer María Emma Núñez, Kachinas del artista plástico Theodor Grossman y La influencia guaraní en el Uruguay, muestra homenaje a los docentes Susana Rodríguez Varese y Rodolfo González Rissotto. Todas las muestras podrán visitarse el fin de semana de 10.00 a 19.00.

El sábado y domingo, de 10.00 a 18.00, habrá visitas guiadas en el museo Mazzoni, el Centro de Documentación Histórico Departamental de la Casa de la Cultura, el Museo Vivo del Títere y el Museo Colección Nicolás García Uriburu. Este último añade la propuesta “Secretos en el museo”, de 15.00 a 16.30, y exhibirá la obra Tabaré del escultor uruguayo José Luis Zorrilla de San Martín.

También se ofrecerán recorridos guiados por el Arboretum Lussich, el Museo Taller Casapueblo (el domingo es gratis), la Fundación Manolo Lima, el Molino Velázquez y el Parque Indígena; de 11.00 a 13.30 se exhibirán hallazgos en excavaciones arqueológicas del CURE, y a las 12.30 será el 19° Paseo Patrimonial de Autos Clásicos.

Asimismo, el fin de semana se podrá visitar libremente la catedral San Fernando, el Museo del Azulejo del Arboretum Lussich y ascender a la Torre del Vigía, donde habrá feria de emprendedores gastronómicos y artesanales y espectáculos musicales.

En el Paseo San Fernando se realizará el sábado y domingo, de 10.00 a 16.00, la actividad “Nuestra memoria. Patrimonio departamental” en el salón vidriado, organizada por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria.

En la planta alta, el Museo Vivo del Títere exhibirá, de 10.00 a 18.00, su muestra de títeres y marionetas de diferentes culturas del mundo, donadas por la marionetista Irma Abirad. Además, de 13.30 a 16.30, se presentarán los proyectos Museos en Movimiento y Pasaporte Cultural, y el sábado, de 14.00 a 17.00, habrá títeres planos para infantes.

En el Cuartel de Dragones, el sábado se habilita en la sala España la muestra pictórica Torre del Vigía: testigos del pasado, custodios de nuestra memoria. El domingo ofrecerá dos charlas: a las 17.30 una sobre mitos y leyendas de Maldonado por William Torena, y a las 18.30 “La revolución hispanoamericana y los pueblos originarios” de Daniel Torena.

Recorridas por el Argentino Hotel, el Castillo Piria y la Bodega Piria

Durante el fin de semana se realizarán recorridas guiadas por el Argentino Hotel de 11.00 a 17.00 con el profesor Pablo Reborido, y por el Castillo de Piria el sábado de 10.00 a 19.00 y el domingo de 9.00 a 17.00.

El sábado a las 14.30 se podrá visitar la Colonia Escolar 85 Dr. Emilio Oribe y habrá una charla de la maestra Leticia Zavala, el arquitecto Carlos Rivero y Reborido, y el domingo a la misma hora una visita a la Bodega de Piria, dirigida por el sommelier Ángel Inelte Pereyra y Reborido.

La Casa de la Cultura de Piriápolis abrirá el sábado de 10.00 a 20.00. En la tarde habrá una exposición de trabajos de la Asociación de Jubilados de Piriápolis y música con el grupo Inambi Sequer.

El viernes 9, a las 14.00, alumnos de la escuela rural 45 Dr. Alfonso Lamas presentarán el proyecto Guardianes del Patrimonio del Cerro de los Burros, y el sábado 17 se inaugurará a las 19.00 la muestra Raíces que nos habitan, de Claudia Rodríguez.

Punta del Este: ascenso al faro, bicicleteada y música

El sábado y domingo habrá visitas guiadas a la ex Estación Ancap de Gorlero en el Municipio de Punta del Este, el Museo Policial y el museo Ralli. Además, se podrá recorrer de forma libre la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, la Batería del Medio, la Casa Castells Capurro, la plazoleta Gran Bretaña, Paseo de las Américas y ascender al Faro de Punta del Este.

En el museo Ralli, el sábado, habrá un taller de arte y collage colaborativo del docente Patricio Saavedra, con cupos limitados con inscripción previa al [email protected] o al 4248 3476.

Como evento principal, tendrá lugar este sábado la Fiesta del Chivito, de 14.00 a 19.00, aunque también el fin de semana habrá muestras temáticas en la escuela 5 Alejandro y Samuel Lafone de 10.00 a 17.00, el domingo una bicicleteada por la península a las 10.00 desde la escuela, y el sábado a las 15.30 será el 19° Paseo Patrimonial de Autos Clásicos en la calle 30 y Las Garzas.

La Azotea de Haedo ofrecerá durante el sábado visitas guiadas y espectáculos gratuitos de 10.00 a 20.00; entre ellos, se destacan la actuación del coro infantil Los Pekes a las 13.00, demostraciones de flamenco a las 14.00 y 15.30 y show de percusión a las 17.30. El doctor Enrique Yarza dictará a las 18.30 la conferencia “Familias misioneras fundadoras de Maldonado y su descendencia en Minas”.

El domingo habrá una presentación de los talleres de canto de la Escuela Departamental de Música y actuará el coro Voces de la Azotea, con la participación especial del Ensamble Da Capo.

El parque temático Pueblo Gaucho podrá visitarse el fin de semana de 10.00 a 18.00. El sábado habrá danzas tradicionales, ensamble de guitarras y canto Chamuyo Crillo, actuación de Los Pekes y a las 16.00 iniciará el concurso departamental de canto folclórico “EnCanto Criollo: la voz de nuestras raíces”. En tanto, el domingo habrá talleres de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la IDM.

La Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este realizará el domingo una recorrida en el marco del Día Nacional de Protección de la Ballena Franca Austral, en modalidad caminata o bicicleta, por diferentes lugares de la península. Durante el trayecto se ofrecerán reseñas históricas y culturales, identificación y observación de fauna costera e información sobre la especie. El encuentro será a las 9.30, y la actividad tiene cupos limitados y un costo de 300 pesos a beneficio de la ONG Socobioma.

San Carlos: charla sobre pintura rupestre y autos clásicos

El Centro de Investigaciones Históricas de San Carlos presentará el fin de semana de 10.00 a 18.00 la muestra Memorias carolinas: personas, eventos y documentos del acontecer histórico local. En el mismo sitio, pero el sábado a las 17.00, habrá una charla sobre “Pintura rupestre en Uruguay” a cargo de la profesora Margarita Mora.

El Museo Regional Carolino tendrá el fin de semana exposiciones de 12.00 a 18.00, y el sábado, a las 16.00, actuará el ballet folclórico de la Escuela Departamental de Danza y a las 9.30 será el 19° Paseo Patrimonial de Autos Clásicos en Plaza Artigas. También se podrá visitar la iglesia San Carlos Borromeo, la Fundación Pablo Atchugarry (MACA) y el Museo del Mar en La Barra.

Aiguá, Garzón y José Ignacio: visitas guiadas y ascenso al faro

En Aiguá, el fin de semana habrá una visita guiada a la casa de la fundadora de la ciudad Margarita Muniz, ubicada en el Solar Margarita Muniz, de 10.00 a 18.00, y a las 13.00 plantación de árboles nativos con la paisajista Belén Fernández y estudiantes. A las 14.00 habrá una exposición, “¿Qué nos dejaron las raíces indígenas?”, de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales Mtro. Carlos María Tonelli, y a las 16.00 la presentación del libro Perfiles de tiempos de Adriana Lago.

Por otra parte, los mayores de 8 años podrán visitar y ascender al faro de José Ignacio de 10.00 a 18.00 y visitar las instalaciones de la exestación de AFE ubicada en Garzón, que fue inaugurada en julio de 2025, de 9.00 a 17.00, tanto sábado como domingo.

Pan de Azúcar: chacras, museos y charlas sobre pictografías del cerro

En Pan de Azúcar, el sábado y domingo habrá visitas guiadas a los museos Álvaro Figueredo y Monseñor Jacinto Vera y libre a la Calera del Rey (ruta 60, km 28). Además, se exhibirá maquinaria, fotografías y mobiliario de la época de la barraca de cueros y lanas de 12.00 a 18.00 en Chacra La Pampa, y en la chacra La Anyta habrá visita guiada el sábado a las 11.00 y el domingo a las 12.00 por la almazara y degustación de productos.

El lunes 5, a las 15.00, en la Casa de la Cultura de Pan de Azúcar el escritor Alfredo Villegas Oromí dará una charla sobre pictografías del cerro Pan de Azúcar.

En el museo Álvaro Figueredo el sábado habrá una muestra del artista Mario Lazo y a las 18:00 la charla “Indígenas” del escritor José Luis Rapetti y cierre musical de Walter Pedroso. Ese día y el domingo se exhibirá una muestra pictórica del artista plástico Rufino Martínes. En tanto, el domingo, la Estación de Cría y Fauna Autóctona se podrá visitar de 8.00 a 18.00 y a las 10.00 habrá una visita guiada.

En la Casona Maidana, el viernes se colocará una placa al indio Miguel González, referente de la identidad del lugar, donada por Robert Arriola, fundador del proyecto Red Ánimas, y el sábado, a las 17.00, se le realizará un homenaje y reconocimiento a González, guiado por Ati Berá. El domingo, a las 10.00, será el taller “Tejiendo el barrio con envira”. Por información: 099 724 818 o 098 966 628.

Solís Grande: Castillo Pittamiglio y recorrido histórico náutico

El fin de semana se podrá visitar de forma libre y gratuita de 10.00 a 19.00 el Castillo Pittamiglio; en cambio, el museo interactivo tendrá un costo de 100 pesos. Sobre las 8.30 del sábado habrá una caminata en Balneario Solís, con salida desde el monte psamófilo frente a la Prefectura. Por información, comunicarse al 094 993 626.

A las 10.00 y 12.00 se realizará un recorrido histórico náutico por los pueblos indígenas que habitaron las tierras, con salida de navegación desde el lado sur del puente sobre el arroyo Solís Grande. Para reservas e información, contactarse al 091 963 127. También se podrá visitar el fin de semana el salón de té del Viejo Hotel Solís de 16.30 a 19.30.

Además, se podrá disfrutar del Festival de la Primavera en el Museo Estación Las Flores, el sábado de 12.00 a 23.00, con talleres, música, conversatorios, feria gastronómica y de emprendedores.

En el Museo Estación Las Sierras, el fin de semana de 10.00 a 17.00 se exhibirá la muestra Gente de acá del artista autodidacta Nahuel García, y el sábado a las 11.00 habrá un recorrido en ómnibus por Paso del Rey, cerros Tupambaé, Betetete, Sierra de las Ánimas, Pueblo Cerros Azules (Viejo Hotel Solís) y Castillo Pittamiglio. La reserva previa es al 099 926 173 y a las 16.30 será la llegada.