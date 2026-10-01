Jefe de Policía de Maldonado: “Hay un gran respaldo de la población en general”

Víctor Trezza analizó el panorama delictivo del departamento y reveló las claves y particularidades de una gestión aplaudida por todos los partidos políticos.

Mientras la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, capea los frecuentes embates de la oposición política, en Maldonado blancos y colorados aplauden los resultados de la Jefatura de Policía conducida por el comisario general (retirado) Víctor Trezza. La distancia entre ambas miradas es tal que, semanas atrás, la Junta Departamental votó por unanimidad tributarle un homenaje oficial al comando policial, en una iniciativa promovida por la edila frenteamplista Adriana Costa (Movimiento de Participación Popular).

En este departamento, los delitos más sensibles para la población han caído en lo que va del año con respecto al mismo período del anterior e incluso años previos, según las estadísticas oficiales. Sobre la misma base, se afirma que el combate al narcotráfico ha alcanzado resultados récord. Y además están en marcha o presupuestadas obras de infraestructura que incluyen nuevas construcciones y la ampliación de dependencias en distintas localidades.

En el plano social, la Jefatura lleva un registro de personas en situación de calle que es una guía fundamental para las políticas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el territorio, tanto en tiempos de emergencia invernal como en temporada. Promueve charlas de prevención del suicidio entre los efectivos y los capacita y equipa para atender contingencias tan disímiles como partos en la vía pública o rescates en el mar. Además, organiza frecuentes charlas sobre seguridad en centros educativos, e impulsa campañas de prevención para la población en general.

Entre los contrapuntos políticos sobre la seguridad pública a nivel nacional y departamental, la diaria conversó con el jefe Trezza. “Hay un gran respaldo de la población en general”, sintetizó el comisario general retirado, tras exponer la radiografía delictiva del departamento y desglosar las claves de una gestión que, iniciada en marzo de 2025, muestra resultados alentadores.

Rapiñas caen 50%: motivos del descenso

Esta semana, la diputada frenteamplista Mary Araújo divulgó, en la cámara baja, los datos de criminalidad en Maldonado correspondientes al período transcurrido de 2026. Entre otros resultados, informó que las rapiñas registraron una reducción cercana al 50% con respecto al mismo período del año que pasó. Trezza actualizó cifras: “Llevamos 102 rapiñas en lo que va del año, contra 194 de 2025 y 204 de 2024”, dijo, comparando los mismos meses de cada año.

Después comentó que la mayoría de estos delitos ocurre en perjuicio de peatones y resaltó que “es muy bajo” el índice de rapiñas a comercios, considerando que “Maldonado tiene la mayor concentración del país, con 77 comercios cada 1.000 habitantes, según información del Instituto Nacional de Estadísticas”. Los únicos asaltos relevantes a negocios se registraron este año en un Abitab del Balneario Buenos Aires y el pasado en una estación Ancap de Ruta 39, ambos esclarecidos, recordó.

Trezza explica el descenso de las rapiñas en el “monitoreo permanente” del Índice de Delitos —un registro que se alimenta de las denuncias registradas a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública— como “una fortaleza” que permite actuar desde el punto de vista preventivo. Aunque no es el único indicador, porque la Policía también contempla los reclamos que suelen acercar las organizaciones vecinales, marca “por tipo, horarios y zonas, lo cual es fundamental para mover las fuerzas policiales hacia los lugares más candentes”, dijo.

Esa información es clave, por ejemplo, para determinar en qué puntos y momentos realizar los operativos de control de vehículos y personas. Hasta el martes 29, se realizaron 9.725 operativos en los que se identificaron a 136.000 personas, de las que 213 estaban requeridas por la justicia. Estas cifras superan las del mismo período del año pasado, al tiempo que la cantidad de vehículos incautados “se duplicó”: pasaron de 411 en setiembre 2025 a 852 en la actualidad. “Todo eso repercute en las rapiñas, que generalmente se realizan en moto”, apuntó el jefe.

A esto sumó la capacidad de anticiparse en eventos que congregan multitudes. Por ejemplo, mencionó que la Fiesta del Chorizo que se realizó el fin de semana pasado en el Parque Zorrilla tuvo en su primer día unas 30.000 personas y “solo hubo dos hurtos menores en la ciudad de Pan de Azúcar”.

Violencia doméstica: ampliación de comisarías

Las denuncias por violencia doméstica —otro delito “preocupante” y en los ejes estratégicos del ministerio— se redujeron un 3% en los períodos comparados: “fueron 1.508 este año frente a 1550 de 2025 en todo el departamento”, informó Trezza. No ocurrió lo mismo con las denuncias por abuso sexual, que se incrementaron de 87 a 93 en ambos períodos, pero el jefe recordó que en 2024 se registraron 136.

Sobre esto, dijo que se trabaja en la ampliación de las comisarías especializadas de Maldonado y San Carlos para dar “todas las garantías” a las víctimas al momento de coincidir con los agresores. “Queremos tener buenas instalaciones para que no haya revictimización, para que el ofensor no tenga contacto con la víctima, y que esta se sienta más estable pese a la situación que atraviesa”, expresó.

Para la ampliación de la comisaría especializada de San Carlos se utilizará el antiguo local de la Oficina de Identificación Civil, que es contiguo y aún está en alquiler por parte del Ministerio del Interior. Allí se ubicarán nuevos espacios, separados con materiales livianos, y se espera el inicio de obras “a la brevedad”, aunque “el proyecto está a estudio para su aprobación” por parte del ministerio.

En Maldonado, en cambio, el proyecto está “más avanzado”: esta semana comenzaron a presentarse las empresas interesadas en participar de la licitación, “para ver cuáles son los requerimientos”, e iniciar las obras próximamente, dijo el jefe.

Homicidios “bajaron exponencialmente”

“Los homicidios bajaron exponencialmente desde el inicio de la gestión”, sostuvo Trezza, para informar que este año van 14, mientras que en el mismo período de 2024 se consumaron 20. No obstante, a esta altura de 2025 eran 11, según la información que proporcionó a este medio.

Algunos de estos crímenes son atribuidos a disputas entre bandas de narcotraficantes, a pesar de que “se hace inteligencia para disuadir y pegar a los dos lados para que no se concreten enfrentamientos”. “Otros no se podían prever”: como el femicidio y suicidio de una pareja checa encontrada en el paraje Las Cañas, el asesinato de un hombre en el centro de Pan de Azúcar a manos de otro con quien había peleado momentos antes; o la pelea entre dos jornaleros del puerto de Punta del Este que terminó con uno de ellos apuñalado, mencionó.

De todas formas, el jefe valoró que “todos los homicidios de este año fueron aclarados, al igual que los 14 que se consumaron durante el año pasado”, eficacia que atribuyó al “gran trabajo” coordinado con las fiscalías especializadas del departamento y que mereció un reconocimiento del ministerio en 2025.

El arma contra los delitos informáticos Trezza no soslayó el crecimiento de los delitos informáticos, que trabaja el Departamento de Hechos Complejos. No reveló las cifras, pero dijo que su mayor parte son estafas con el famoso “cuento del tío”, pero hay modalidades complejas que "no se puede anticipar en qué zonas ocurrirán porque generalmente son por vía telefónica o por internet". En agosto, por ejemplo, un hombre fue condenado en Maldonado por cometer 34 estafas en distintos puntos del país; compraba mercadería por internet presentando comprobantes de pago falsos. Para Trezza, “el arma fundamental es instruir a la población”, fundamentalmente a adultos mayores y jóvenes. Por eso “se han intensificado” las campañas informativas a través de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (Pecop), que ofrecen charlas a las instituciones o centros que lo soliciten.

Golpe al narco: la operativa del Comando de la Frontera

En cuanto al combate al narcotráfico, señaló que la Brigada Departamental Antidrogas desplegó grandes operativos contra grandes organizaciones, en coordinación con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). “En Maldonado se detectó la presencia del Primer Comando de la Frontera con muchos de sus líderes ya condenados gracias al trabajo de la brigada departamental”, destacó, para elogiar una vez más la actuación coordinada con las fiscalías especializadas en la materia.

Entre los referentes “más sonados”, Trezza mencionó a Ricardo Daniel Rodríguez, alias el Kane, quien operaba en San Carlos y fue detenido por última vez a mediados de este año en la Operación Despertar. Otro es Santiago Nicolás Montelongo, cuya organización manejaba más de 40 bocas de venta de drogas en Maldonado y Punta del Este, quien cayó en el marco de la Operación Jacobo.

El jefe no tiene dudas de que ambos eran parte del Primer Comando de la Frontera, porque “a raíz de esas operaciones y condenas, la DGRTID pudo incautar traslados importantes de drogas a otros puntos del país”. En esa línea, aseguró que este año Maldonado está registrando un récord en la incautación de drogas: 73,36 kilos de cocaína, además de 21,42 kilos de marihuana y 357 pastillas de éxtasis, entre otras.

Trezza sostuvo que, en ese contexto, “se le han sacado más de 250 armas de fuego a las distintas organizaciones” y “aproximadamente tres millones de dólares”, además de cerrar “un número importantísimo” de bocas. La magnitud de los operativos tiene su correlato en la cantidad de personas formalizadas y condenadas: “Este año van 120 que se dedicaban al micro y al narcotráfico y el año pasado estuvimos en cifras similares; o sea que seguimos dando combate”, resaltó.

Las ventajas de Maldonado y “el gran respaldo de la población”

“Bajo ningún concepto me corresponde opinar sobre los cuestionamientos políticos al ministro. Nos hemos aplicado a la planificación del ministerio y acatamos puntualmente los lineamientos estratégicos encomendados”, dijo Trezza con respecto a la paradójica mirada de los partidos de la oposición.

También reveló que la jefatura está “atenta” a las informaciones que, sea en redes sociales o medios de comunicación, “intentan implantar la sensación de que hay olas de delitos”: “Estamos bien plantados para contrarrestar versiones que no se ajustan a la realidad y demostrar que sabemos lo que hacemos”, remarcó.

No obstante, señaló que, en este departamento turístico, donde la población crece exponencialmente con la migración interna y extranjera, y pululan los grandes inversores, se da una “particular” combinación de factores operativos, económicos y logísticos que favorecen la prevención y el combate del delito.

En principio, mencionó “el plus” del compromiso del comando con la certificación de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO9001:2015, y la “aceitada dinámica” de trabajo con las fiscalías especializadas del departamento para llevar adelante las investigaciones y conseguir formalizaciones y condenas.

Los beneficios del poderoso sistema de videovigilancia —que este año pasó a ser gestionado en su totalidad por el Ministerio del Interior— y el “trabajo de cercanía” con las organizaciones vecinales, también son elementos que, a juicio del jefe, inciden en la gestión.

Además, destacó los recursos económicos que vuelca la IDM para reforzar el personal durante el verano, que ¡en el último sumó 500.000 dólares y posibilitó, sobre todo, garantizar la seguridad de más de cien mil cruceristas que llegaron a Punta del Este”. Más el histórico aporte desde el sector empresarial y comercial para reforzar el presupuesto oficial destinado a infraestructura y logística.

En este punto, Trezza recordó que el Grupo Cipriani dio el apoyo financiero para la ampliación edilicia y transformación de la antigua subcomisaría San Rafael, formalmente jerarquizada como la seccional 14. Y también mencionó los maletines con implementos para la atención de partos en la vía pública, con capacitación de funcionarios incluida, que ofreció el Rotary Club Maldonado Este; o los equipos informáticos y celulares que ha entregado una red de cobranzas local. “Hay un gran respaldo de la población en general”, remató.

Reestructura con inversión En marzo de este año, Víctor Trezza reconfiguró mandos en zonas operacionales y seccionales, como parte de una reestructura de la jefatura que también implica ampliar o construir nuevas reparticiones. Además de la próxima ampliación de las comisarías de Violencia Doméstica en San Carlos y Maldonado, recordó que está proyectada la construcción de una comisaría en San Rafael (Punta del Este) y otra en el barrio Hiapódromo (Maldonado) y la subcomisaría en Balneario Buenos Aires, que se sumará a la ya inaugurada subcomisaría del barrio Los Caracoles (realojo del Kennedy). Paralelamente, espera que el año próximo se apruebe la comisaría de Sauce de Portezuelo.

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