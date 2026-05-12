La Jefatura de Policía de Maldonado solicitó colaboración para ubicar a Agustín Fernández Reyes, investigado por su presunta participación en un homicidio ocurrido en la madrugada del sábado 9 en el centro de Pan de Azúcar. El requerido, de 20 años de edad, tiene antecedentes penales.

Según imágenes que se viralizaron en redes sociales, el crimen se produjo a las 2.00 de la madrugada en el marco de una discusión en la plaza céntrica. Las filmaciones muestran corridas por la calle Félix de Lizarza hacia Lavalleja, frente a la plaza 19 de Abril.

Marcos Castillos, de 30 años, fue seguido por un hombre que efectuó al menos un disparo antes de abatirlo cuando intentaba refugiarse detrás de un auto. Un particular lo trasladó a un centro asistencial, pero falleció.

De acuerdo con el semanario La Prensa, Castillos había discutido media hora antes con una persona que se retiró del lugar y regresó con un arma de fuego. En el marco de la investigación, la Policía busca a Fernández Reyes como el presunto homicida. Quien pueda aportar datos sobre su ubicación puede reportarlo al 911 o al 0800 5000.