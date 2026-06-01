Inscriben para cursos gratuitos de Lengua de Señas Uruguaya y oficios en municipios de Maldonado

El registro está habilitado hasta el 8 de junio; mirá los detalles de las propuestas en cada jurisdicción.

La Dirección General de Políticas Inclusivas y de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia de Maldonado (IDM) presentó los talleres de Lengua de Señas Uruguaya (LSU) que se dictarán de forma gratuita en cinco municipios del departamento. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes inclusive; para anotarse no hay límite de edad y se deberá presentar cédula de identidad y, en caso de ser menor de 18 años, se debe asistir acompañado por un adulto.

La directora de Políticas Inclusivas, Eliana González, sostuvo durante una rueda de prensa que esta formación busca “romper las barreras de comunicación para poder llegar a las personas en situación de discapacidad, que siempre están en inferioridad de condiciones”. Además, indicó que “se debe apostar a la infraestructura y accesibilidad en todos los espacios para lograr la equidad”.

Para anotarse, hay que comunicarse con la Dirección de Políticas Inclusivas de la IDM al teléfono 4223 4494, disponible de lunes a viernes de 9.15 a 14.45, o concurrir de forma presencial a la oficina de Políticas Inclusivas, ubicada en el segundo piso de la tribuna norte del Campus de Maldonado, en el centro de la ciudad fernandina.

Cursos de dos horas en cinco municipios

En Maldonado, los talleres de LSU se dictan en el comunal El Molino, ubicado en la calle Hernandarias, entre San Carlos y Avenida José Batlle y Ordóñez, los miércoles de 8.00 a 10.00 y de 10.00 a 12.00, a cargo de la profesora Eliana González Rojas, y los viernes de 14.30 a 16.30 y de 18.30 a 20.30, por el profesor Fernando Suárez. Si bien ya iniciaron a fines de mayo, continúan las inscripciones y, además, desde el 15 de junio habrá un nuevo grupo en la Casa de la Cultura de Maldonado, los lunes de 17.00 a 19.00, también a cargo de Rojas.

En Punta del Este, se desarrolla en el municipio del balneario esteño, situado en Gorlero, entre las calles 29 y la 30, los jueves de 9.30 a 11.30 y de 16.00 a 18.00; ambos turnos al mando del profesor Suárez. En tanto, en Piriápolis, se ofrece en la Casa de la Cultura los jueves de 8.00 a 10.00 y de 10.00 a 12.00, con Rojas. Ambos iniciaron a fines de mayo, pero los interesados pueden continuar registrándose.

En San Carlos, el comienzo está previsto para el martes 2 de junio en el ex cine de la ciudad carolina, los martes de 14.00 a 16.00 con el profesor Suárez, y para la misma fecha iniciara en la Casa de la Cultura de Pan de Azúcar, los martes de 8.00 a 10.00, de 10.00 a 12.00 y de 18.30 a 20.30; ambos dictados por Rojas.

Otros 62 cursos con inscripciones abiertas

El Departamento de Desarrollo e Integración Social dio inicio al Programa de Cursos 2026, con 62 cursos y talleres que se desarrollarán a partir de junio hasta noviembre inclusive, en los ocho municipios del departamento. Las inscripciones son presenciales, en las oficinas del hall de la IDM o en el municipio correspondiente; los requisitos son ser mayor de 18 años y se debe presentar cédula de identidad vigente.

Las propuestas educativas incluyen apicultura, arte en cera, cocina, crochet, macramé, electricidad, jardinería y espacios verdes, marroquinería, mozo, sala y bar, mucama, peluquería, barbería, estética de manos e integral (masajes), primeros auxilios.

También se impartirán cursos de comunicación, marketing digital, filmación y actuación, fotografía, turismo, inglés, portugués, Word y Excel, entre otros. Para más información, comunicarse al 4222 1921 (internos 1452 y 1477), al mail [email protected] o al municipio correspondiente.