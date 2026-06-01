Cineforo del CURE presentó su cartelera de junio en la sede Maldonado

Cada miércoles se proyecta una película con directores invitados; este mes: “Un futuro brillante”, “Chacra”, “Mamá está acá” y la animación chilena “La casa lobo”.

El Cineforo del Centro Universitario Regional del Este (CURE), sede Maldonado, continúa este mes con una nueva serie de proyecciones abiertas a la comunidad, con funciones acompañadas por invitados vinculados a las películas exhibidas.

Las funciones se realizan todos los miércoles a las 18.00 em el Aula Magna del CURE Maldonado, con entrada libre y gratuita. Cada jornada incluye la proyección de una película y un espacio de intercambio posterior con participación de invitados.

Como en ediciones anteriores, habrá servicio de cantina a cargo de grupos de estudiantes de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales, en el marco de sus estrategias de financiamiento para proyectos de egreso.

La cartelera se abre el próximo miércoles con la proyección de “Un futuro brillante”, dirigida por Lucía Garibaldi, quien participará como invitada en el cineforo. El filme distópico fue coproducido entre Uruguay, Alemania y Argentina, y su rodaje se realizó en Montevideo y algunos sitios del interior del país.

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El miércoles 10 será el turno de “Chacra”, opera prima del director Ernesto Gillman, quien estará como invitado en la velada. Es una película documental uruguaya que retrata las rutinas de una pareja canaria detrás de la producción de tomates, queso, carne y morrones, para reflexionar sobre qué nos alimenta y quiénes lo hacen.

El 17 de junio se exhibirá “Mamá está acá”, con la participación de su directora, Claudia Abend. El documental uruguayo que entrelaza la vida personal y la creación artística, la maternidad y el proceso creativo a través del trabajo de cuatro mujeres que preparan una obra de teatro.

La cartera cerrará el 24 de junio con la película chilena “La casa lobo”, destacada animación stop motion dirigida por Joaquín Cociña y Cristóbal León en 2018. Inspirada en la Colonia Dignidad, enclave nazi instalado en el sur de Chile que se transformó en campo de exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet. La pieza combina diferentes técnicas con referencias a los cuentos clásicos de los hermanos Grimm.