Christian Tabó, Facundo Tealde y Gonzalo Larrazábal anotaron para los fernandinos, que también están en lo más alto en su serie del Intermedio.

Deportivo Maldonado venció 3-0 a Nacional con una ráfaga de goles en los últimos minutos. El resultado lo llevó a igualar a Racing en la cima de la tabla anual y pasar a liderar la serie del Intermedio. Christian Tabó con un remate certero al primer palo, Facundo Tealde aprovechando un rebote y Gonzalo Larrazábal con un golazo sellaron la goleada.

El tricolor no jugó mal, incluso fue superior en varios pasajes de la noche. El equipo se volvió a desmembrar luego del primer tanto recibido, terminó con una derrota amplia y se fue insultado por los hinchas que se hicieron presentes en el Domingo Burgueño Miguel. Sigue la crisis futbolística para los de Jorge Bava.

La diversión del 0-0

El primer tiempo tuvo muchas situaciones de gol, en especial para Nacional, que mereció terminar en ventaja. Si bien no fue un trámite ultraentretenido y bien jugado, el tricolor estuvo varias veces cerca del arco rival. Luciano Boggio tuvo la más clara, pero tapó el mano a mano Santiago Segovia. Maximiliano Gómez tuvo otra en la que no pudo darle de lleno y, sobre el final, Tomás Viera convirtió, pero fue anulado por leve posición adelantada.

El equipo de Bava jugó directo hacia Gómez y desde ahí repartió hacia las bandas; por derecha estuvo certero Tomás Verón Lupi y por izquierda fueron interesantes las trepadas de Viera. Al saltear líneas, el bolso aprovechó que el retroceso locatario no fue bueno para ofender con espacios, con una dupla de zagueros lenta que se sintió más cómoda en la cueva que cuando tuvo que correr hacia atrás.

Deportivo Maldonado tuvo más posesión pero menos peligro sobre el arco rival. Aun así, en la última, Santiago Ramírez, que estaba sentido, ganó a velocidad y sacó un remate potente que Ignacio Suárez apenas desvió, con la fortuna de que pegó en el palo y el rebote devolvió el balón al guardameta.

El estado del campo no ayudó a jugar por abajo. En ese sentido, la fórmula de Nacional fue más efectiva enviando balones aéreos. El entretenimiento llegó desde las situaciones de gol y no desde el dinamismo con el que se jugaron los primeros 45 minutos.

En tres minutos

Para el segundo tiempo cambiaron las formas, Nacional tuvo más posesión de balón y se paró en campo rival, proponiendo y no respondiendo como en la primera mitad. El tricolor tuvo situaciones, pero se mantuvo la falla de puntería y, en los buenos balones al arco, respondió Segovia.

Deportivo Maldonado jugó de contragolpe y atacó con espacios, las transiciones de Santiago Cartagena fueron clave empujando al equipo, y Matías Espíndola fue más profundo, siendo la manija pero jugando hacia adelante y sin lateralizar tanto.

En tres minutos aparecieron los dos goles. La ventaja, rápidamente, se hizo larga para lo que había sido el trámite, pero el fútbol no sabe de justicia y los fernandinos golpearon en el momento justo, reafirmando la crisis de resultados en la que deambula Nacional.

Ni siquiera llegaron a sufrir los de Gabriel Di Noia, que en el cierre se defendieron con la pelota, haciendo correr al rival e incluso aumentaron la diferencia. Deportivo Maldonado aprovechó el empate de Racing e igualó a los de Sayago en la cima de la tabla anual.