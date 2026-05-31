Jugadores de Toluca, el 30 de mayo, en el estadio Nemesio Díez, en Toluca.

Bruno Méndez y Federico Pereira fueron titulares en el campeón, mientras que en los felinos jugaron Fernando Gorriarán, César Araújo y Rodrigo Aguirre.

Con final mexicana se definió la Concachampions en el estadio Nemesio Díez, ubicado en la ciudad de Toluca, México, donde los locatarios se impusieron a Tigres por penales, después del empate 1-1, con ambos goles en el alargue. Jorge Díaz puso en ventaja a los escarlatas, mientras que el zaguero brasileño Joaquim empató diez minutos más tarde.

En la definición desde el punto penal tiraron siete remates cada uno. Toluca anotó seis, uno más que su rival, y uno de ellos fue convertido por el uruguayo Federico Pereira; en los felinos falló Fernando Gorriarán.

Pereira y el zaguero Bruno Méndez fueron titulares en el campeón. Franco Rossi no estuvo convocado, pero también formó parte de la consagración, que les permitió a los mexicanos asegurar su lugar en el próximo Mundial de Clubes.

En Tigres fueron titulares César Araújo, Gorriarán y Rodrigo Aguirre. El delantero será el último en sumarse a los trabajos de Uruguay en el Complejo Celeste, ya que es parte de la nómina para el Mundial 2026.

Doble T: Toluca tricampeón

La Copa de Campeones de Concacaf comenzó a jugarse en 1962. Toluca la ganó por tercera vez, repitiendo las consagraciones de 1968 y 2003. Cruz Azul y América lideran el palmarés con siete títulos cada uno, Pachuca tiene 6 y Monterrey 5.

De las últimas 20 ediciones, 19 fueron ganadas por equipos méxicanos; la única excepción es el título de 2022 de Seattle Sounders, de Estados Unidos; en ese plantel militaba el uruguayo Nicolás Lodeiro.