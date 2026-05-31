El Mundial 2026 se acerca y todas las selecciones ya presentaron sus listas oficiales para la competencia, Marcelo Bielsa dio a conocer la de Uruguay en el mediodía dominical. Casi todos los equipos jugarán partidos amistosos en lo previo, a excepción de la celeste, que no tendrá fútbol a puertas abiertas hasta el debut mundialista, el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami.

Justamente, los árabes enfrentaron a Ecuador y perdieron 2-1. Jackson Porozo y Anthony Valencia convirtieron para los sudamericanos, que tuvieron la baja estelar de su dupla de zagueros compuesta por William Pacho y Piero Hincapié, quienes participaron de la final de la Champions League en PSG y Arsenal, respectivamente.

Sobre el final del amistoso, Arabia descontó por intermedio de Sultan Mandash, compañero de Darwin Núñez en Al Hillal, quien había ingresado en el complemento. Más allá de la derrota, los asiáticos se mostraron movedizos y técnicos con el balón de mitad de cancha hacia arriba. En contrapartida, presentaron problemas para defender envíos aéreos.

Arabia volverá a jugar el martes 9 de junio ante Senegal en San Antonio, Texas, una vez que ambas selecciones ya estén instaladas en Estados Unidos.

Sorprendió Cabo Verde

Cabo Verde goleó 3-0 a Serbia, selección europea que no clasificó al Mundial. El encuentro se jugó en el Estadio del Restelo, en Lisboa, Portugal. Kevin Pina abrió el score a los 11 minutos, luego aumentaron en el segundo tiempo Laros Duarte y Gilson Benchimol.

La selección africana que debutará en mundiales ganó, gustó y goleó, mostrando sus credenciales y sorprendiendo con un nivel que viene en crecimiento. Será el segundo rival de Uruguay, el 21 de junio, en Miami.

Los amistosos de España

El jueves 4 de junio, España chocará ante Irak en Riazor, recinto del Deportivo La Coruña, mientras que el martes 9 de junio enfrentará a Perú en Puebla, México. Los europeos apuntan a tener a Lamine Yamal recuperado para esos encuentros; vale recordar que la estrella de Barcelona se lesionó y se perdió los últimos cinco partidos de su equipo en la liga española y llegará con lo justo al Mundial.