La lista de convocados de Uruguay para el Mundial 2026 era un secreto a voces. Si bien no había indicios oficiales, las noticias se fueron revelando de primera mano a medida que los jugadores arribaban al aeropuerto internacional de Carrasco, algunos para hacer escala rumbo al Complejo Celeste para sumarse a los entrenamientos, otros para visitar a sus familias en sus vacaciones luego de no ser elegidos por Marcelo Bielsa en la nómina final.

El último en llegar fue José María Giménez, que tuvo declaraciones que marcaron la agenda defendiendo el compromiso de Naithan Nández, quien no estará en la cita mundialista. Rodrigo Aguirre es el único que falta; terminó el sábado por la noche su participación en Tigres de México y volará a Uruguay en las próximas horas.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó la lista con un emotivo video en el que fueron apareciendo los 26 nombres que eligió el entrenador rosarino, que también fue parte de la pieza audiovisual pedaleando en bicicleta. Artistas uruguayos, con música nacional, fueron los encargados de presentar a los futbolistas que patearán la pelota por el sueño de todos.

Los que están

Del récord de Muslera a los diez debutantes

Fernando Muslera establecerá un nuevo récord al ser el único futbolista uruguayo en participar en cinco mundiales: ya lo había hecho en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. José María Giménez va por su cuarto torneo, con presencia perfecta desde su debut –muy joven– en el recordado partido frente a Inglaterra en San Pablo, el día de los dos goles de Luis Suárez. El zaguero tiene un gol mundialista, ante Egipto en la hora, para ganar 1-0 en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.

Guillermo Varela, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta tendrán su tercer campeonato del mundo en fila. El Lolo dio una asistencia perfecta para que Edinson Cavani le anotara el segundo gol a Portugal en Sochi y Uruguay accediera a cuartos de final. El volante creativo de Flamengo anotó dos goles en el último encuentro mundialista de Uruguay, el triunfo 2-0 sobre Ghana que no alcanzó para pasar de fase en Qatar.

Sergio Rochet, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Matías Viña, Manuel Ugarte, Agustín Canobbio, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Darwin Núñez fueron convocados por Diego Alonso en el último mundial, aunque no todos tuvieron minutos.

Los diez que debutarán en 2026 son Santiago Mele, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.