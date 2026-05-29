La Copa Nacional de Clubes A inicia su segunda rueda con el boleto a octavos en la mira

Tres equipos buscan sellar su pasaje anticipado este fin de semana, aunque la clasificación definitiva aguarda una definición oficial sobre la crisis institucional de Peñarol de Rivera, que amenaza la equidad del torneo.

Llegamos a esa zona del campeonato donde la ingeniería de los puntos empieza a pesar tanto como el corazón. Este fin de semana, la Divisional A de nuestra Copa Nacional de Clubes abre la segunda rueda con la globa rodando en 13 ciudades –Salto, Tacuarembó, Nueva Helvecia, Colonia del Sacramento, Dolores, Trinidad, Tala, Florida, San José, Durazno, Rocha, San Carlos y Vergara– que se visten de gala para recibir 15 contiendas fundamentales.

Tres instituciones llegan con el pecho inflado y la clasificación prácticamente en el bolsillo tras ganar todo lo que jugaron: Laureles de Fray Bentos, Río Negro de San José y el San Carlos de la ciudad homónima, que buscarán sellar su pasaporte de forma anticipada. Pero además ya está en juego la permanencia. Cada club que no logre pasar a octavos ya sabe que perderá la categoría.

En la Serie A, la situación administrativa domina el arranque: el partido que debían disputar Peñarol de Rivera y Ferro Carril de Salto en el Parque Pedro Maciel se encuentra oficialmente aplazado. La crisis del equipo de la frontera, que tras no presentarse en la fecha pasada se encuentra acéfalo de plantel y autoridades por la intervención del MEC, hace imposible que la globa ruede en ese escenario.

Por su parte, la actividad deportiva de la zona se traslada al estadio Juan José Vispo Mari de Salto, donde el local Arsenal recibirá al líder Bella Vista de Paysandú el domingo a las 18.30. Las posiciones actuales tienen al papal sanducero con 7 unidades, Ferro con 5, Arsenal con 4 y Peñarol cierra sin puntos.

La Serie B tendrá su pulso repartido entre sábado y domingo. El vigente campeón, Universitario de Salto, recibirá a Uruguay de Bella Unión en el estadio Ernesto Dickinson el sábado a las 16.30, buscando recuperarse del empate del último fin de semana. El domingo a las 14.00, la acción se traslada al Ingeniero Raúl Goyenola de Tacuarembó, donde Estudiantes enfrentará al puntero Gladiador de Salto. El Gladia manda con 7 puntos, Universitario lo sigue con 5, Estudiantes tiene 4 y Uruguay sigue en cero.

Para la Serie C, el líder ideal Laureles de Fray Bentos viajará a Nueva Helvecia para medirse ante Nacional el domingo a las 15.00. A la misma hora, en Colonia del Sacramento, Juventud recibirá al San Carlos de Colonia en un duelo de vecinos que es una final anticipada por el segundo puesto; el equipo de la banda negra llega con 4 puntos frente a los 3 de los de Pueblo Nuevo.

En la Serie D, el domingo será el día de las grandes emociones en Trinidad. En el estadio Juan Antonio Lavalleja se jugará el siempre interesante y picante clásico trinitario entre Porongos e Independiente de Flores a las 15.30. Es el choque que paraliza la ciudad, donde el equipo poronguero busca defender su liderazgo ante un rojo que necesita sumar para no quedar rezagado. Antes, a las 15.00, en el estadio Eduardo Luis Piazze de Dolores, Sportivo Barracas recibirá a Polancos de Nueva Palmira. Porongos lidera con 7, Barracas tiene 3, y tanto Polancos como Independiente cierran con 2 unidades.

La Serie E presenta un escenario de paridad absoluta en la cima. En Florida se vivirá un duelo tradicional entre dos instituciones históricas que tienen sus altares a varias cuadras de distancia, a la vera del río Santa Lucía Chico: Atlético Florida recibirá a Nacional de Florida el domingo a las 15.30 en el estadio Artigas Lacassy Loroña. Si bien no es un clásico en términos estrictos, es un enfrentamiento con una carga de pertenencia enorme para el fútbol local del siglo XXI. Simultáneamente, en Tala, Atenas será local ante el puntero Racing de Durazno, a las 15.00, en el Parque Lorenzo Costa Montano. Racing y Nacional mandan con 6 puntos, seguidos por Atenas y Atlético con 3.

La Serie F tendrá actividad el sábado a las 16.00 en el Casto Martínez Laguarda, donde el líder perfecto Río Negro de San José recibirá a San Bautista Vida Nueva. El domingo a las 15.30, Wanderers de Durazno enfrentará a Campana de Libertad en el estadio Silvestre Octavio Landoni. Río Negro vuela con 9 puntos, Wanderers escolta con 6 y Campana tiene 3.

En la Serie G, Lavalleja de Rocha recibirá a Barrio Olímpico de Minas el sábado a las 15.00 en el estadio Mario Sobrero. El domingo a las 15.30, el líder Libertad de San Carlos recibirá a Ituzaingó de Punta del Este en el estadio Álvaro Pérez. Libertad manda con 7 puntos, Barrio Olímpico tiene 4, mientras que los de Punta del Este y Rocha cierran con 2 unidades cada uno.

Finalmente, la Serie H cierra con el San Carlos de la ciudad de San Carlos buscando mantener su invicto ante Lavalleja de Minas el domingo a las 15.00 en su escenario. A la misma hora, en el Parque Ventura Robaina de Vergara, Cerro Arrozal se jugará su última carta ante Huracán de Treinta y Tres. El equipo de la ciudad de San Carlos lidera con 9, Lavalleja tiene 6 y Huracán 3 puntos.

La ingeniería de este certamen indica que solo los dos mejores de cada una de las ocho series avanzarán a los octavos de final. Para los otros 16 equipos que no logren clasificar, el destino es duro: pierden la categoría de forma inmediata y deberán remarla desde sus ligas o en la Copa B el año que viene.

Mantenerse en la élite es un privilegio para pocos: los ocho equipos que ganen sus llaves de octavos y pasen a cuartos de final ya aseguran un lugar en la Divisional A de 2027 y el boleto a la Copa Uruguay. Los otros dos cupos de permanencia y representación nacional se definirán en un repechaje entre los cuatro perdedores de octavos con mejor puntaje –el 9° contra el 12° y el 10° ante el 11°–, completando así el selecto grupo de diez instituciones que defenderán la bandera de OFI en la vitrina más grande del país. Es el fútbol nuestro, donde cada trancazo cuenta una historia que no se borra más.