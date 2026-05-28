Emanuel Gularte y Abel Hernández, de Peñarol, con Emmanuel Olivera, de Independiente Santa Fe, el 27 de mayo en el Campeón del Siglo.

Peñarol volvió a chocar contra sus propias limitaciones en una noche para el olvido en el Campeón del Siglo. El equipo de Diego Aguirre, que necesitaba la victoria para meterse en el playoffs de la Copa Sudamericana, careció de ideas colectivas y terminó apostando todo a los heroicos ollazos que nunca llegaron. Entre la contundencia de Independiente Santa Fe, la muy buena actuación del arquero Mosquera y una mala suerte con los palos, el carbonero se quedó con las manos vacías y cerró su participación copera en medio de un clima de descontento de su parcialidad.

Primera parte

El primer tiempo en el Campeón del Siglo dejó una de esas fotos clásicas del fútbol, con un equipo que busca y gasta los caminos, y otro que, con un juego directo y punzante, lastima en la primera que tiene. Peñarol intentó asumir el protagonismo porque no le quedaba otra que ganar, pero pagó caro su falta de claridad y un fallo en una transición defensa-ataque.

A los 12 minutos, cuando el carbonero intentaba en campo rival, llegó el golpe de la visita. Santa Fe demostró que no necesitaba elaborar demasiado para ser peligroso. Nahuel Bustos recuperó un balón en el mediocampo tras un desajuste local y rompió líneas con un pase filtrado para Alexis Zapata. El extremo se metió por izquierda a toda velocidad y, con un zurdazo cruzado, dejó sin opciones a Washington Aguerre.

Hinchada de Peñarol, durante el último partido de la fase de grupos de la copa Libertadores, el 27 de mayo, en el Campeón del Siglo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Peñarol no bajó los brazos y siguió buscando con más empuje que juego asociado. La más clara para el local llegó a los 20’, cuando Jesús Trindade puso en carrera al colombiano Luis Angulo. El cafetero ganó la espalda de los centrales, pero su definición llegó débil a las manos de Andrés Mosquera. Para colmo de males, en el esfuerzo de la carrera, Angulo sintió un pinchazo en el posterior izquierdo y tuvo que ser reemplazado por Eduardo Darias.

El tramo final acentuó lo anterior. Peñarol mantuvo el dominio territorial y las estadísticas a su favor en cuanto a tiros y tenencia, pero careció de la puntada final para romper el bloque defensivo propuesto por Pablo Repetto. Santa Fe, cómodo con el libreto de replegarse y salir disparado de contra, controló bien en defensa y se fue al descanso con la ventaja.

La parte del final

Para la segunda mitad, Aguirre apostó al todo o nada. El DT aurinegro mandó tres cambios simultáneos: Abel Hernández, Lucas Hernández y Emanuel Gularte ingresaron por Escobar, Brian Barboza y Diego Laxalt. La nueva premisa táctica fue tan clara como desesperada: juego directo, saltear líneas y armar un doble nueve con la Joya Hernández y Matías Arezo.

Mateo Puerta, de Independiente Santa Fe, y Matías Arezo, de Peñarol, por la fase de grupos de la copa Libertadores, el 27 de mayo, en el Campeón del Siglo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Pasado el cuarto de hora inicial, Peñarol tuvo el empate tras un rebote que le quedó limpio a Leandro Umpiérrez en el punto penal, pero su definición, débil, fue a parar a los guantes de Mosquera. Fue el aviso de lo que vendría, con el carbonero empujando a puro centro ante una defensa de Santa Fe que empezaba a mostrar falencias por arriba, pero a la que el apuro y la falta de ideas del local terminaron dándole firmeza.

Y sí, fue todo con la receta del centro a la olla: a los 81’, Hernández metió un cabezazo que se fue apenas desviado; tres minutos después, otro centro del Cangrejo Cabrera encontró el frentazo de Gularte, pero la pelota se estrelló en el vertical.

Con Peñarol jugado en ataque, Santa Fe encontró espacios y pudo liquidar la historia de contragolpe, pero falló en un par de definiciones. Primero fue Luis Palacios quien desperdició un mano a mano pateando desviado; luego, Jader Obrian definió sin fuerza a las manos de Aguerre.

En los minutos finales, Nicolás Fernández sacó un bombazo desde afuera del área que Mosquera, con una volada bárbara y la ayuda del travesaño, logró mandar al córner. Y ya en el final, la maldición de los palos volvió a interceder, en este caso tras un cabezazo de Trindade.

Abel Hernández, de Peñarol, con Emmanuel Olivera e Iván Scarpeta, de Independiente Santa Fe, por la fase de grupos de la copa Libertadores, el 27 de mayo, en el Campeón del Siglo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El pitazo final decretó la eliminación del plano internacional para Peñarol, masticando la bronca y despedido bajo una intensa lluvia de insultos de su hinchada.