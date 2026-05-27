Facundo Silvera, de Montevideo City Torque, y Gabriel Mec, de Gremio, durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el 26 de mayo, en el Arena do Gremio.

El conjunto uruguayo empató 2-2 con Gremio en la Arena de Porto Alegre, aseguró el primer puesto del grupo F y se metió directo en octavos de final.

Montevideo City Torque escribió en Porto Alegre una de esas buenas historias. El 2-2 ante Gremio no fue solo un empate heroico, sino el punto que confirmó el primer puesto del grupo y esperará tranquilo al sorteo de los octavos de final del próximo viernes, como uno de los mejores equipos del torneo, a la par de Botafogo, River Plate de Argentina y Olimpia de Paraguay.

Los goles ciudadanos en la noche brasileña fueron de dos jugadores importantes en el semestre. El primero lo hizo Salomón Rodríguez, facturando en el área a lo 9 pescador; el segundo fue un golazo de Franco Pizzichillo, cada vez mejor jugador.

En el césped

El partido se rompió a los 37 minutos. Sin meterse atrás, Torque se animó a jugar con la pelota en campo rival. Después de varios avisos, una maniobra bien hilvanada terminó en los pies de Salomón, que definió gracias a su buena ubicación para el 1-0. El gol fue, además, un envión emocional para los de Marcelo Méndez, demostrando en todo el primer tiempo que la idea de Torque, incómoda para el local, no era ir a Porto Alegre solo a especular con el empate –que le servía–, sino a ganar.

El golpe, sin embargo, quedó sin efecto a la vuelta del vestuario. A los 46 minutos, en la primera jugada del segundo tiempo, apareció Gabriel Mec para el 1-1 de Gremio, un gol que dolió más por el momento que por la forma. Por lo visto en la primera parte, hay que decir que Gremio se encontró con el tanto. La igualdad devolvió algo de lógica, pero no le sacó a Torque la sensación de que el plan funcionaba.

El segundo tiempo continuó parejo. Franco Torgnascioli empezó a ser exigido y se mostró con una actuación perfecta. En el tramo final del partido, a los 83 minutos, Pizzichillo se paró frente a la pelota en un tiro libre a pedir de boca para su perfil. Su tiro fue un golazo: pelota prácticamente en el ángulo, uno de esos que se repiten en loop en los resúmenes. El 2-1 fue la materialización del buen juego de Torque.

Pero el sueño de ser primero de su grupo y ganar en Porto Alegre duró un minuto: a los 84 minutos el árbitro cobró un penal por empujón y Carlos Vinícius empató para Gremio. Como antes, como siempre, como le gusta al entrenador Marcelo Méndez, Torque no se amilanó y salió otra vez a marcar diferencia. También, hay que decirlo, ajustó líneas, se hizo fuerte en las divididas y defendió cada pelota como si fuera la última.

Cuando el árbitro marcó el final, el festejo celeste pareció excesivo para un 2-2, pero era justo. Torque pasa a la siguiente fase tras hacer un grupo muy bueno, con números importantes y mejores resultados.

Se despidió Boston River En San Pablo, Boston River terminó su participación en el grupo C de la Sudamericana. El sastre cayó 2-0 ante San Pablo en el Morumbí y quedó en el último lugar. Los paulistas, por su parte, con la victoria se aseguraron el primer lugar, quedando por arriba de O'Higgins de Chile.