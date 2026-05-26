Defensor Sporting cesó a Román Cuello

El violeta hizo oficial la salida del entrenador después de su derrota ante Peñarol, la tercera consecutiva para el equipo, de floja campaña en lo local y sin competencia internacional este año.

Defensor Sporting anunció este lunes, al otro día de la caída frente a Peñarol en el Franzini por el Torneo Intermedio, el fin del ciclo de Román Cuello, que no llegó a completar cinco meses en el cargo de director técnico.

“La Comisión Directiva resolvió cesar el vínculo laboral con el entrenador Román Cuello y su cuerpo técnico”, anunció el club en sus canales oficiales. “Grandes personas y profesionales a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos deportivos”.

Cuello llegó a dirigir al violeta al inicio de la temporada 2026, cuando sustituyó a Ignacio Ithurralde, que se fue a dirigir a Boston River. En la temporada anterior, Ithurralde cerró una campaña que dejó a Defensor en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque para llegar a la competencia internacional debía superar en el mata-mata preliminar a Montevideo City Torque.

Después de un inicio prometedor en el Apertura (les ganó a Liverpool y Cerro Largo), Defensor perdió ante Torque, de su exentrenador Marcelo Méndez, dos veces en una semana; primero, por el torneo local, y después, también 1-0, en el juego por llegar a la fase de grupos de la Sudamericana, un golpe que fue duro de asimilar para el violeta, y del que le costaría recuperarse.

Desde allí, el equipo sufrió un cierto bajón futbolístico, aunque con algunos destellos importantes, como un triunfo de atrás ante Nacional en el Franzini en la séptima fecha, pero cerró el Apertura en la octava posición, diez puntos debajo del campeón, Racing.

En la tabla anual ha caído a la décima posición, debido a que todavía no sumó en el Torneo Intermedio, en el que cayó ante Central Español y Peñarol en las primeras dos fechas. Estas dos derrotas se suman a la que cerró el Apertura, durísima, como local ante Juventud y con un hombre más en todo el segundo tiempo. Esta última racha negativa fue decisiva para el club y fatídica para el técnico.

Cuello cierra su ciclo en Defensor con 18 partidos dirigidos, con cinco victorias, seis empates y siete derrotas, un rendimiento de 38,89%. Es el décimo técnico cesado o despedido en lo que va de la temporada en el fútbol uruguayo.