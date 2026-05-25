El Torreense, de segunda división, le ganó al Sporting de Maxi Araujo la Copa de Portugal

En su último partido oficial previo al mundial, el uruguayo dio una asistencia de rebote, hizo un penal y se fue expulsado; un rival mundialista de Uruguay le dio la histórica victoria al equipo.

En un partido cargado de emociones y definido en los últimos minutos del alargue, el Torreense de la segunda división de Portugal se quedó con un título histórico ante el Sporting de Lisboa, que tuvo a Maximiliano Araujo como titular y gran protagonista en la definición, previo a su viaje a Uruguay para sumarse a la selección.

Torreense, un equipo que jugó en la máxima categoría del fútbol portugués solo en seis temporadas en toda su historia, la última vez en 1992, y que ostentaba únicamente títulos en segunda y tercera división, se quedó con la tradicional Taça de Portugal, competencia entre clubes de las cuatro divisiones portuguesas, que tiene al Benfica como máximo ganador con 26 títulos de Copa en su palmarés.

El que no era favorito lo empezó ganando desde el vestuario, con un gol a los tres minutos de Kévin Zohi, el 9 del equipo, tras un tiro de esquina y un afortunado rebote. También con un rebote se produjo el empate del Sporting, ya en el segundo tiempo, con asistencia oficial para Maxi Araujo. El uruguayo, como es habitual, atacaba por la izquierda, la perdió, pero consiguió bloquear el despeje del defensor, con la suerte de que la pelota derivó al área para el delantero colombiano Luis Suárez, que superó a su marca y definió muy bien.

El partido fue al alargue. Y allí Araujo sería otra vez protagonista, pero en perjuicio de su equipo. En el segundo chico, el uruguayo hizo una falta dentro de su área, un ligero y quizá hasta dudoso agarrón desde atrás, pero que el árbitro castigó sin miramientos con tiro penal y roja directa para Araujo.

Quedaban pocos minutos para el pitazo final, y el que asumió la enorme responsabilidad de ese penal que podía significar un título histórico fue el capitán del equipo, Stopira. Y fue un golazo. El zurdo Stopira abrió el pie y fusiló al arquero para clavarla arriba.

Stopira volverá a cruzarse con Maxi Araujo en el mundial. El artífice del título de Torreense es uno de los referentes de la selección de Cabo Verde, segundo rival de la celeste, que hace unos días confirmó su nómina para la Copa del Mundo. A sus 38 años, el caboverdiano atraviesa su mejor momento profesional, sumando un título heroico a nivel de clubes, en las vísperas del estreno absoluto con su selección nacional en un campeonato del mundo. Saludamos su increíble historia y esperamos que su buena racha no alcance el duelo del próximo 21 de junio en Miami ante Uruguay.