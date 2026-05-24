Nahitan Nández quedó fuera de la convocatoria de Uruguay para el Mundial

Mientras los jugadores de la selección uruguaya se van sumando al Complejo Celeste para encarar la última etapa de preparación rumbo al Mundial, crece la expectativa, y por qué no la incertidumbre, en torno a la lista definitiva de 26 futbolistas que Marcelo Bielsa dará a conocer, seguramente, en la fecha límite estipulada, el 1° de junio.

La primera gran ausencia trascendió este sábado, cuando se supo que Bielsa se comunicó con Nahitan Nández para informarle que no formará parte de la lista final de convocados al Mundial. El jugador de 30 años viene de cerrar una muy buena temporada en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, y su omisión en la convocatoria resulta un tanto sorpresiva por el papel que había desempeñado el polifuncional ex Peñarol a lo largo del ciclo de Bielsa en la celeste. Nández es además uno de los referentes de la selección, y uno de los que más presencias suman con Uruguay dentro del plantel actual, solo superado por Fernando Muslera, Josema Giménez, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde.

Uno menos para la banda derecha

La ausencia de Nández se origina sin dudas en la consolidación de Guillermo Varela como el lateral derecho titular de la selección, posición en la que había jugado Nández desde el inicio del proceso de Bielsa, con las Eliminatorias en 2023. Varela, que había sido titular en el Mundial de Qatar 2022 en el que Nández tampoco fue convocado (por esos días el futbolista enfrentaba una denuncia judicial por violencia doméstica, ahora archivada), se ganó el puesto en la última recta de las Eliminatorias para este Mundial de la mano de su gran presente en Flamengo. Hasta la Copa América 2024 era Nández el dueño del puesto.

En efecto, el técnico alegó razones deportivas en su comunicación por Whatsapp con el jugador, y argumentó que veía mejores opciones para la banda derecha, tanto en el lateral como de volante, que es la posición natural de Nández. Si se evalúa la parte deportiva, cabe notar el descenso en los escalones competitivos que significa para el jugador pasar de Cagliari, donde jugó tres temporadas, al fútbol árabe, más allá de su buen desempeño en el Al-Quadsiah, equipo que finalizó cuarto en la liga, clasificado a la Champions League asiática.

En la última temporada Nández jugó 36 partidos, todos ellos como titular, anotó ocho goles y dio 11 asistencias. En una premiación organizada por el club, fue distinguido como el mejor jugador de la temporada en la votación de los propios jugadores del plantel.

Con su ausencia, por detrás de Varela para el lateral derecho aparece la opción de José Luis Rodríguez, que atraviesa un buen presente en Vasco da Gama y ya ha sumado minutos con Bielsa, aunque hasta ahora solo en partidos amistosos. Ronald Araújo y Federico Valverde, que han jugado en esa posición en sus clubes europeos con buenos resultados, podrían representar otras alternativas de ser necesario.