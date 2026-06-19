Hakimi, capitán de Marruecos, será juzgado por violación en Francia

Achraf Hakimi, la principal figura de la selección de Marruecos, conoció este viernes, en la previa del partido ante Escocia por el Mundial, la decisión de la justicia francesa que lo llevará a enfrentar un juicio por violación. El Tribunal de Apelación francés rechazó el recurso interpuesto por la defensa del jugador, que también es uno de los capitanes del Paris Saint-Germain, donde juega desde 2021.

Hakimi, de 27 años, fue acusado de violación en febrero de 2023. Una mujer, entonces también de 24 años, lo denunció ante las autoridades de la localidad de Boulogne-Billancourt a las afueras de París, después de un encuentro en su casa con el jugador. Hakimi negó las acusaciones. Relató que no hubo penetración y sí besos consentidos.

Kylian Mbappé, por ese entonces compañero de Hakimi en PSG, dio testimonio por el caso, luego de que el marroquí dijera que se había comunicado con él en la noche de los hechos. Una carta del delantero francés también se incluyó en el recurso de la defensa. Durante el proceso, la justicia francesa dejó a Hakimi bajo un contrôle judiciaire, una supervisión judicial que le impedía contactar a la presunta víctima, pero le permitía, por ejemplo, salir del país.

Desde Boston, donde Marruecos espera el partido por la segunda fecha de la fase de grupos ante Escocia, Hakimi supo de la noticia y se descargó en la red social X. Allí volvió a negar rotundamente la acusación y dijo que “estaba esperando por este juicio desde el día uno”. “Finalmente podré hablar” cerró.