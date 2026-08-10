Ronald Araújo es presentado en Liverpool: “Estoy muy motivado para empezar”

Liverpool hizo oficial la llegada de Ronald Araújo. El zaguero riverense de 27 años se mostró entusiasmado con el paso que dará en su carrera. Tras llegar al mítico Anfield, Araújo lo dejó claro: “Estoy muy muy feliz. Estoy muy contento de estar aquí en este enorme club con mucha historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo, de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de empezar”.

Según relató, todo se resolvió en cuestión de días. “Sucedió muy muy rápido. Tuve una conversación con el director deportivo y también con el entrenador. No tuve ni un segundo la menor duda de venir aquí”, comentó, y agregó que la decisión llegó en el momento justo de su carrera: “Creo que fue el movimiento ideal para mí en esta etapa”.

El club inglés remarcó el peso de Araújo en el Barça, equipo con el que salió campeón de La Liga en tres oportunidades y del que llegó a ser uno de los capitanes este año. El uruguayo recaló en Inglaterra a préstamo, pero en el contrato tiene una opción de compra por 55 millones de euros, ejecutable a mediados de 2027, cuando venza la cesión.

Entre algunas singularidades que se dieron tras su firma, en Liverpool se reavivó el vínculo histórico entre el club y los futbolistas uruguayos. De hecho, se cumplen 15 años de la llegada de Luis Suárez a los reds y Araújo no ocultó su cercanía con el ídolo charrúa: “Liverpool siempre me encantaba, desde chiquito. En Uruguay se miran los partidos de la Premier League muy temprano y me levantaba a ver ese Liverpool solo para mirar a Lucho”. Y agregó: “Tengo una gran relación con él y acaba de mandarme un mensaje. Está muy feliz de que pueda llegar a este gran club y me dijo que fue una gran decisión”. Otros uruguayos que pasaron por Liverpool fueron Sebastián Coates y Darwin Núñez.

De cara a lo deportivo, el defensor no bajó las expectativas y aspira a pelear “en todos los frentes” y sumar títulos. Su contratación llega para tapar un agujero importante en el fondo del equipo que este año dirigirá el vasco Andoni Iraola. Ibrahima Konaté se marchó a Real Madrid y, como si fuera poco, Joe Gomez se lesionó, con lo cual Virgil van Dijk había quedado como el único central experimentado en condiciones de jugar, secundado apenas por dos jóvenes, Giovanni Leoni, de 19 años, y Jérémy Jacquet, de 21, también recientemente contratado, en su caso por el Stade Rennes francés.