La primera fecha del Clausura tendrá este lunes un partidazo por la anual

Wanderers y Cerro obtuvieron puntos valiosos en la tabla del descenso y Liverpool se acercó a zona de copas internacionales; si hay un ganador entre Deportivo Maldonado y Racing será líder de la tabla del año.

El fin de semana tuvo como epicentro el partido que no se jugó entre Montevideo City Torque y Peñarol por el problema en la red lumínica que llevó a la desprolija suspensión del encuentro. El pospartido tuvo declaraciones cruzadas con distintas teorías de quién se vio beneficiado con lo que sucedió y cuándo debería volver a fijarse el cotejo. La Mesa Ejecutiva lo resolverá el lunes, pero la situación no es fácil porque Torque juega por la Copa Sudamericana, como mínimo esta y la otra semana.

A propósito del lunes, jugarán Deportivo Maldonado y Racing a las 19.00 en el Domingo Burgueño Miguel. Esperando por el pendiente del carbonero, si hay un ganador en ese encuentro, pasará a ser líder de la tabla anual.

Para quedarse a festejar

Boston River sacó un triunfazo en el Gran Parque Central. El sastre empezó perdiendo, pero en 15 minutos lo dio vuelta y después defendió para sostener los tres puntos. Justo ganador Boston, ante un tricolor que no encuentra su rumbo.

Wanderers se repuso de la derrota en la final del Intermedio con un triunfo agónico y muy festejado en el Franzini ante Defensor Sporting. El domingo de tarde se acercó mucha gente a ver fútbol en Parque Rodó. La definición llegó en la hora: Kevin Dawson dio un rebote corto y Facundo Labandeira la empujó a la red. La tribuna visitante enloqueció y los bohemios se fueron entonando que “Wanderers no se va”. De yapa, los de Mathías Corujo se atornillan a zona de copas internacionales.

Cerro también ganó en una finalísima ante Danubio. El gol de Alejandro Severo en el primer tiempo fue la diferencia. El albiceleste ganó cuatro de los últimos seis, se mantiene a dos puntos de Wanderers y, además, pasó la línea de los de Maroñas, que solamente obtuvieron un triunfo en los últimos 17 partidos. El elenco que ahora dirige Gustavo Matosas está realmente complicado para mantener la categoría.

El que está casi condenado es Progreso, que cayó 1-0 en su visita al Palermo ante Central Español, donde un golazo de Isaac Méndez puso la diferencia en un trámite que pintaba para empate. Los de La Teja terminaron con diez por la roja directa que vio Gastón Silva, que pareció exagerada ya que no era último hombre ni fue muy violenta la infracción. El palermitano está encaminado para quedarse en primera y sueña con clasificar a copas internacionales.

A propósito, Liverpool quiere clasificar a copas, y en ese sentido sumó un triunfo importante 1-0 sobre Albion, que viene de un mal Intermedio y no debe descuidarse pensando en el descenso. El único gol de la tarde lo hizo Thiago Brizuela –juvenil de 17 años– sobre el final del encuentro, para justificar la supremacía que mostró el negriazul toda la tarde.

El viernes abrieron la fecha con empate Cerro Largo y Juventud de Las Piedras; los dos equipos del interior necesitan sumar unidades para no arrancar complicados la próxima temporada.

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