Ronald Araújo jugará en el Liverpool

La bomba del mercado de pases del verano europeo la adelantó este viernes, como es habitual, el periodista italiano Fabrizio Romano. Ronald Araújo saldrá a préstamo del Barcelona, club del que fue capitán por un par de temporadas y en el que completó su séptimo año —y otro par más en la filial—, pero en el que había perdido terreno tras una serie de bajas actuaciones y de problemas de salud, tanto física como mental.

El defensor uruguayo jugará a préstamo en el Liverpool inglés, que se prepara para iniciar la temporada con un nuevo ciclo comandado por el técnico vasco Andoni Iraola, tras la salida del holandés Arne Slot, que no hizo pie en su segunda temporada en el club.

Según lo difundido por el especialista en las novedades del mercado de fichajes, el viernes lo que hubo fue un acuerdo verbal entre Barcelona y Liverpool, aprobado por Deco, director deportivo del conjunto catalán. También el jugador dio el visto bueno, y se espera que se firmen todos los documentos y contratos este fin de semana.

Araújo, que tiene vigente su contrato con Barcelona hasta junio de 2031 —un contrato que se amplió en 2025—, saldrá a préstamo por un año, ahondó la española Cadena SER. El Liverpool asumirá el 100% del salario del jugador y, al cierre de la temporada, podrá ejecutar una opción de compra, si así lo desea.

Para el jugador uruguayo, un cambio de aires podría ser una buena opción, ante la de su equipo, en el que ya no tiene la incidencia de antes, y en el que ahora está por detrás de Pau Cubarsí, Eric García —dos campeones del mundo con la selección española— y Gerard Martín en la consideración del técnico Hansi Flick.