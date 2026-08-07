Se juega la fecha 13 de la B

Es la última etapa de la primera rueda y se definen los ocho clasificados a la Copa AUF Uruguay.

La fecha 13 del campeonato uruguayo de Segunda División, que se juega entre el sábado y el lunes, marca el fin de la primera rueda de la fase regular en la que juegan todos contra todos. Los resultados determinarán a los mejores ocho de la clasificación general, que jugarán la Copa AUF Uruguay 2026.

Los ocho mejores de la B al término de esta fecha se sumarán a los 16 equipos de Primera División para conformar la fase eliminatoria con 24 participantes de la denominada llave profesional de la copa, ya que en paralelo se disputará otra fase eliminatoria con los equipos amateur que vienen de la Primera Divisional C, de la Segunda División Amateur y de la OFI.

Los primeros seis ubicados en la tabla anual en este momento ya tienen su lugar asegurado en la Copa AUF Uruguay —que tiene como premio la clasificación a la Copa Libertadores como Uruguay 4—: Plaza Colonia, Cerrito, Fénix, Oriental, Rentistas y Atenas. Pero la disputa por los restantes dos lugares, con varios candidatos con chances (solo tres puntos separan al octavo del decimotercero), suma gran atractivo a la fecha, que además mantiene su habitual tensión en la puja por los puestos de ascenso directo, los lugares de playoffs por el tercer ascenso y los movimientos en la tabla del descenso.

Se va la primera

La etapa arranca el sábado a las 10.00 en el Parque Ancap, donde Uruguay Montevideo recibe a Paysandú. Un choque de equipos necesitados que han hecho una campaña bastante similar —aunque el sanducero viene en franco ascenso— y que luchan más que nada por escapar de la peligrosa zona baja, que ahora tiene al celeste de Pueblo Victoria último. Ambos están a tiro de mezclarse en la pelea por la clasificación a la Copa Uruguay, dependiendo de otros resultados.

El sábado a las 13.00 se juega en el Parque Capurro el duelo entre Fénix y La Luz. El equipo local busca seguir firme y mantenerse arriba para disputar la posibilidad del ascenso directo, sabiendo además que ya tiene sellado un lugar en los playoffs tras quedarse con el Torneo Competencia que abrió la temporada. Los merengues de Aires Puros vienen de una dura derrota y necesitan recuperarse para no perder terreno en la tabla.

Lo mismo ocurre con Colón, que busca dar vuelta la página después de un par de inesperadas caídas. Tendrá enfrente a uno de los líderes, Cerrito, que va arriba y puede quedar como líder del torneo, al menos hasta que juegue Plaza Colonia. El partido se juega el sábado a las 16.00 en el Parque Palermo.

Otros tres partidos van en la jornada del domingo. River Plate y Huracán chocan en el Parque Saroldi, en un juego que promete mucha disputa y paridad: ambos están igualados con 22 puntos, a cuatro de las posiciones de playoffs y raspando el octavo lugar de ingreso a la Copa AUF Uruguay.

Miramar Misiones, que perdió 3-0 con Plaza Colonia y pasó a ocupar la segunda casilla del descenso directo, busca una urgente victoria en su juego ante Tacuarembó, que va en el Charrúa a las 13.00. Un rato después, a las 16.00, la acción vuelve al Parque Palermo, donde Oriental recibe a Atenas y hay promesa de partidazo entre dos de los equipos más regulares de la temporada.

El líder, Plaza Colonia, juega el lunes para cerrar la fecha frente a Rentistas. El pata blanca lleva un buen andar y buscará ratificarlo ante el bicho colorado para cerrar la primera rueda como único líder.