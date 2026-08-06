Federico Bais, de Nacional, y Gustavo Viera, de Cerro Largo, durante un partido por el Torneo Apertura 2026 en el estadio Gran Parque Central.

Dos jugadores jóvenes con pocos partidos en primera división irrumpieron hace poco y ya lograron sus transferencias al exterior. Federico Bais apareció en Nacional en la Copa de la Liga, que se jugó por primera vez en 2026. El lateral izquierdo con técnica y velocidad sorprendió por sus características ofensivas, pero con el correr del año fue perdiendo pie.

Fue transferido a Al Shamal, de Qatar, que viene de salir segundo en el último torneo de su país. El futbolista cuenta únicamente con diez encuentros disputados en el primer equipo tricolor. La institución catarí, que pagó 800.000 dólares por el 80% de la ficha, le firmó un contrato de cinco años al futbolista. El club jugará por primera vez la Copa de Campeones, de Asia.

Mauricio Amaro a la MLS

Mauricio Amaro jugará en Atlanta United, que le compró su ficha a Defensor Sporting por una cifra cercana a los 3.000.000 de dólares. Esta semana viajará a Estados Unidos para firmar el contrato y sumarse a la institución. El rojinegro está último en la conferencia este con 12 puntos, a nueve unidades de los rivales que debe alcanzar para ingresar a playoffs.

El volante lleva 20 encuentros disputados esta temporada y era una de las piezas clave de la mitad de la cancha de Defensor Sporting, pese a que el equipo no viene teniendo una buena temporada.

Desde Alemania cargan por Nahuel Herrera

Borussia Mönchengladbach quiere a Nahuel Herrera y ofertó 8.000.000 de dólares por el pase. La intención del jugador y de Peñarol es que se pueda quedar hasta fin de año, aunque no se descarta que la transferencia se haga ahora.

Hay otros equipos interesados en Europa, y si alguna de esas negociaciones prosperan, el zaguero podría dejar la institución aurinegra en agosto.