Diego Aguirre: “El Clausura es nuestro objetivo”

En declaraciones tras la final del Intermedio, el técnico valoró la actuación de Leonel Jaime, el debut goleador de Thiago Espinosa y la respuesta del equipo en una final que se definió rápido.

Diego Aguirre celebró la consagración de Peñarol en el Torneo Intermedio luego de la goleada 5-1 ante Wanderers, y explicó que el trámite se encaminó desde el arranque por la eficacia del equipo para aprovechar sus primeras oportunidades. Sin mucha vuelta, el entrenador dijo que “el partido se presentó favorable desde el inicio, encontramos las opciones de gol y pudimos, en ese primer tiempo, resolverlo. Eso nos dio cierta tranquilidad”.

Otra de las consultas que tuvo Aguirre fue sobre la línea de tres defensores que utilizó durante el encuentro y que mantuvo tras una de las variantes. El DT explicó que fue una decisión pensada específicamente para el rival, aunque no descarta que sea una posibilidad para incorporar a futuro. “La mantuve porque entendía que era una buena opción para jugar este partido y entendíamos que era una buena oportunidad de probarlo”, señaló, agregando que: “Salió bien, así que quedé contento por eso”.

El entrenador valoró, además, la actuación de Leonel Jaime, una de las figuras de la final y autor de uno de los goles, así como el debut con gol de Thiago Espinosa. “Lo de Jaime, estamos todos muy contentos porque muestra muchísima calidad. Es verdad que lo de Thiago Espinosa también fue importante”, afirmó. Luego, ya en conferencia de prensa, Aguirre profundizó sobre el caso del mediocampista argentino. “Leonel Jaime se adaptó muy rápido y nos tiene sorprendidos de alguna forma, porque tiene una calidad y una madurez de un jugador más grande. Pero bueno, a disfrutarlo”, expresó.

En ese sentido, para el entrenador la final también dejó una señal positiva en cuanto a las alternativas que hoy tiene Peñarol. “El plantel lo hemos recuperado, tenemos cantidad de jugadores que pueden estar”, sostuvo, y mencionó entre otros a Nahuel Herrera, Eric Remedi, Abel Hernández, Javier Cabrera y Eduardo Darias. “Los jugadores se entregan y están prontos para cuando los precisemos. Las opciones que tenemos hay que sacarlas”, definió.

El festejo, de todos modos, tendrá poco tiempo porque Peñarol debutará el sábado en el Clausura frente a Montevideo City Torque. Sobre el último campeonato del año, el entrenador lo definió como “nuestro objetivo”. Sobre el rival de turno, Aguirre dijo que será “muy difícil, en un campo complicado”.