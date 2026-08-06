Peñarol festejó el Intermedio y mira hacia adelante: “Queremos estar definiendo a fin de año”

Peñarol goleó 5-1 a Wanderers en la final del Torneo Intermedio y sumó un título que sus protagonistas leyeron como un punto de inflexión después de un primer semestre irregular. Leonel Jaime, autor de su primer gol con la camiseta aurinegra y elegido como el mejor jugador de la final, y Abel Joya Hernández, que hizo un golazo, hablaron con el título abajo del brazo, destacando el crecimiento del equipo y poniendo la mira en el Clausura, que arranca este fin de semana.

Jaime viene siendo la figura de la noche en todos los partidos desde que llegó. El mediapunta argentino no solo hizo jugar al resto, sino que tuvo una actuación destacada con su estreno goleador y recibió el reconocimiento de sus compañeros y de la hinchada, que lo victoreó en varias oportunidades.

“Feliz de poder levantar un título con este equipo, que es enorme. Feliz por mis compañeros y por la hinchada, que no para nunca”, dijo luego de la consagración. Además, señaló que el gol era una cuenta pendiente desde su llegada al club: “Faltaba algo de esto porque venía asistiendo, venía dándoles los goles a mis compañeros, y faltaba el mío. Sabía que se iba a dar tarde o temprano; gracias a Dios se dio en este momento y es muy lindo”.

Yendo un paso más lejos, Jaime vinculó la conquista del Intermedio con los objetivos que el equipo tendrá en la segunda parte de la temporada. “Vamos a arrancar de la mejor manera. Vamos a tratar de empezar ganando, seguir peleando todo lo que queda del año y tratar de seguir levantando títulos”, afirmó.

Otro de los que habló fue Abel Hernández, que viene con la pólvora seca: cinco goles en los últimos cinco partidos. La Joya valoró el triunfo como una recompensa para un plantel que atravesó un semestre con dificultades. “Creo que nos merecíamos tener una alegría, sobre todo por el primer semestre complicado que tuvimos, que sabemos que no estuvimos a la altura”, sostuvo. El delantero remarcó, además, que Peñarol ha encontrado mejores respuestas colectivas con el paso de los partidos. “De a poco vamos agarrando rodaje, nos vamos encontrando como equipo y, la verdad, esto es un lindo premio para poder seguir adelante e ir por todo”, dijo.

El experiente delantero también habló de su presente individual y del rol que viene cumpliendo dentro del funcionamiento del equipo. “Me siento en un buen momento y creo que el equipo también me ayuda en eso. Quizás hoy por hoy tengo un rol distinto, de perseguir un poco más al cinco, al que me estoy acostumbrando de a poco, y la verdad me voy sintiendo muy cómodo”, explicó.

Sin demasiado margen para extender los festejos, ahora Peñarol tendrá que comenzar a preparar el debut en el Clausura ante Montevideo City Torque. “Esto no para, no da descanso. Hoy festejar con nuestra gente, con nuestra familia, y a partir de mañana pensar en el comienzo del Clausura, que sabemos que es un torneo muy importante para nosotros porque queremos estar definiendo a fin de año”, cerró Hernández.