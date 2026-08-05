Progreso no reclamará los puntos del partido que perdió ante Nacional

El club gaucho señaló que el organismo competente verificó que la inscripción del futbolista tricolor fue hecha “en tiempo y forma”

Progreso comunicó este miércoles que no presentará reclamo alguno por la inclusión de Santiago Silva en el partido que perdió 2-1 ante Nacional, disputado el pasado domingo por la última fecha del Torneo Intermedio.

La institución de La Teja había puesto el caso a estudio de su asesoría jurídica luego de que el volante tricolor ingresara a los 64 minutos, en sustitución de Tomás Verón Lupi. La duda estaba vinculada a la habilitación del futbolista, incorporado por Nacional durante el período en el que la fecha ya había sido fijada originalmente y posteriormente reprogramada debido al paro de la Mutual de Futbolistas Profesionales.

En un comunicado, Progreso señaló que, tras realizar gestiones ante “el organismo competente”, recibió la confirmación de que la inscripción de Silva había sido validada correctamente. “Habiéndose verificado por parte de dicha autoridad la correcta validación de la inscripción en tiempo y forma, se nos ha informado que no se hará lugar a reclamo alguno respecto al encuentro disputado frente al Club Nacional de Football”, expresó el club.

La situación había generado atención porque otros equipos decidieron no usar futbolistas que se encontraban en casos similares, ante una interpretación posible del Reglamento General sobre jugadores habilitados en fechas suspendidas o reprogramadas.

Con la decisión de Progreso, Nacional mantendrá los tres puntos que consiguió con el doblete de Maximiliano Gómez en el Parque Central, mientras que el gaucho sigue al fondo de la tabla anual y del descenso.