Peñarol y Wanderers chocan por la final del Intermedio

Este miércoles en el estadio Centenario está en juego un título que, aunque a veces desestimado, representa un buen estímulo para dos equipos golpeados pero en remontada.

Este miércoles, a partir de las 20.00 en el estadio Centenario, Peñarol y Montevideo Wanderers definen el Torneo Intermedio 2026. Además de expandir su palmarés, algo siempre deseable para cualquier equipo, el campeón se asegurará la clasificación como Uruguay 1 a la Copa Sudamericana 2027, así como su lugar en la definición de la Supercopa Uruguaya del año próximo.

La hazaña es del bohemio, que arrancó la temporada con el objetivo principal –todavía vigente– de escapar al descenso, en el que venía muy complicado tras la mala campaña del año anterior, y ahora llega a la previa del Clausura con la chance de pelear por un título y meterse en copas internacionales. Por primera vez en el año, Wanderers escaló fuera de las posiciones de descenso (el que pasó a ocupar esa tercera y fatal casilla, por delante de Progreso y Cerro, fue el complicado Danubio), pero su gran misión es dejar atrás esta fatídica amenaza.

La llegada de Mathías Corujo como entrenador levantó al equipo, que terminó invicto el Intermedio, lo que también le permitió ascender en la tabla anual. Wanderers mantiene chances ciertas de clasificar a una copa internacional por puntos, ya que hoy tiene 35 unidades en la tabla acumulada, el mismo número que Montevideo City Torque y Nacional, que están arriba (cuarto y quinto) por diferencia de goles.

Para el equipo de Diego Aguirre, la promesa del cupo en la Copa Sudamericana es muy jugosa, ya que Peñarol lidera la anual y aspira a clasificar a la Copa Libertadores 2027, a la que irá también si se corona como campeón uruguayo. Esa es la prioridad máxima del carbonero en la temporada, después de haber quedado tempranamente fuera de la actividad internacional con un flojísimo desempeño.

Para ambos, la final del Intermedio es la chance de recibir un espaldarazo en el camino ascendente que se han trazado a partir del Intermedio, sobre todo luego del receso mundialista, donde el carbonero y el bohemio confirmaron en la cancha y en el juego ser los equipos más regulares y sólidos de esta parte del campeonato.

Con el valor que corresponde

“La final hay que ganarla, vamos a hacer lo mejor posible. Los jugadores se lo merecen; quizás no sea una copa tan importante, pero hay que darle valor”, dijo Aguirre luego del triunfo 3-0 ante Cerro Largo que le valió el lugar en la definición.

Se puede esperar que el director técnico ponga todo lo que tiene y que el equipo no sea muy diferente del que jugó ese último partido en el Campeón del Siglo. Sin embargo, resta ver qué ajustes tácticos y técnicos hace la Fiera, especialmente en el ataque, donde optó por jugar con los dos 9, Matías Arezo y Abel Hernández, para formar con un esquema 4-4-2, con Javier Cabrera y el juvenil Leonel Jaime por las bandas y Nicolás Fernández y Eduardo Darias por adentro. Este esquema dejó al desnivelante Jaime con poca influencia en el primer tiempo frente a Cerro Largo, y luego, en el segundo tiempo, pasó a jugar por adentro e hizo la diferencia de manera inmediata y determinante.

El duelo con el arachán marcó además el regreso de Nahuel Herrera al equipo. El joven zaguero, que se lesionó el hombro, debió ser operado y estuvo cinco meses sin jugar, volvió bien y, aunque no completó los 90 minutos, es una grandísima novedad para el carbonero, que recupera una pieza clave de la defensa y un talento con notable proyección internacional.

Si Aguirre repite el 11, como parece ser el caso, Peñarol saldrá ante Wanderers con Washington Aguerre; Brian Barboza, Lucas Ferreira, Herrera, Lucas Hernández; Fernández, Darias, Cabrera, Jaime; Hernández y Arezo.

Peñarol juega su tercera final consecutiva del Intermedio, después de la que le ganó a Nacional en 2025 y la que perdió contra el mismo rival en 2024, en ambos casos en definición por penales.

Con la permanencia como norte

Chiche Corujo también tiene un equipo bien definido que, salvo cambios de último momento, no tendrá grandes sorpresas. “Estoy agradecido con los jugadores, que están dejando todo y son conscientes del club que representan y de lo que nos estamos jugando. Nuestro objetivo es la permanencia y trabajamos para eso”, dijo después de clasificar a la final. Cabe señalar que Jonathan Urretaviscaya, quien ha sido últimamente un revulsivo desde el banco para el bohemio, no estará disponible en la final porque fue expulsado en el partido con Torque.

El bohemio se ha consolidado desde el fondo, con Agustín Buffa dando seguridad y buenas salidas rápidas desde el arco, una defensa comandada por la experiencia del ex Peñarol Fabricio Formiliano, la presencia de Nicolás Queiroz en el medio y un ataque que, a los nombres destacados de Joaquín Zeballos y Facundo Labandeira, se les sumó ahora el de Luciano Cosentino, que volvió al equipo para este semestre y ya hizo tres goles en cuatro partidos (en los tres que convirtió, el bohemio ganó).

El 11 que perfila Wanderers para la final irá con Buffa; Nahuel Furtado, Nicolás Cabral, Formiliano, Leandro Zazpe; José Alberti, Queiroz, Santiago Benítez; Labandeira, Zeballos y Cosentino.

El bohemio llegó a la final del Intermedio en 2020, ocasión en la que perdió por penales frente a Nacional. Esta es su segunda vez en la definición.