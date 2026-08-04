Maximiliano Araújo celebra su gol ante Arabia Saudita, el 15 de junio, en el estadio de Miami en Miami Gardens.

El Mundial no fue bueno para Uruguay. De todas formas, algunos de los jugadores que formaron parte del proceso de Marcelo Bielsa al mando de la celeste están en movimiento durante el período de pases.

Federico Viñas, presentado en Toluca de México, fue uno de los primeros futbolistas en confirmar el nuevo paso en su carrera. El delantero, que irrumpió como titular en la Copa del Mundo luego de su buen semestre en Oviedo, pese al descenso del equipo, retornará al fútbol mexicano, en el que ya defendió a América y León.

Maximiliano Araújo no tuvo un gran rendimiento, pero fue clave en los goles uruguayos en el Mundial: hizo dos y asistió a Agustín Canobbio en el restante. Hubo rumores de posible salida, con interés mediante del Chelsea, de Inglaterra. Finalmente, renovó contrato con Sporting Lisboa hasta 2030. Lleva 93 partidos en el equipo portugués, donde anotó 11 tantos.

“Mi familia y yo estamos muy contentos y espero quedarme aquí muchos años. Sabía y sentía que jugar aquí sería maravilloso y ahora, dos años después, quiero continuar. Este año va a ser muy bueno y espero seguir ganando títulos en el Sporting. Sentirnos parte de una familia y ser felices en el club es lo más importante. Es lo que nos impulsa a defender al Sporting en el campo y lo que me mantiene acá”, declaró el futbolista surgido en Wanderers.

Darwin Núñez con chances de volver a Europa

Darwin Núñez vivió una temporada para el olvido en Al-Hilal de Arabia Saudita. El futbolista quedó relegado de la competencia local con la llegada de Karim Benzema, y busca una salida. En Europa varios equipos monitorean su situación; el que se acercó más en las últimas horas es Besiktas, de Turquía, que terminó cuarto en la última temporada y deberá jugar fase previa de la Europa League.

El equipo árabe ya aceptó la salida del delantero uruguayo en formato de préstamo. Ahora los turcos deberán ponerse de acuerdo con el artiguense en el salario a percibir. Si bien la parte económica importa, el jugador prioriza la chance de volver a ser considerado importante dentro de un proyecto deportivo.

Marcelo Saracchi a la MLS

Marcelo Saracchi jugó la última temporada en Celtic de Escocia, donde fue campeón tras disputar 27 partidos. El lateral izquierdo pertenecía a Boca Juniors, que necesitaba liberar el cupo de extranjero y lo transfirió. El surgido en Danubio jugará en Dynamo Houston, que abonó 1,3 millones de dólares para quedarse con la ficha; el 30% pertenece a Alavés de España.

Será el tercer uruguayo en jugar en el club tras los pasajes de Nicolás Lodeiro y del zaguero Nicolás Ramos. El equipo está cuarto en la conferencia oeste con 29 puntos, a cinco del líder Vancouver Whitecaps.