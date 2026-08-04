Defensor se hizo fuerte en su casa y derrotó 2-1 a Cerro por la última fecha del Torneo Intermedio. Mauricio Larriera consiguió su primer triunfo como DT en este ciclo al frente del equipo violeta, que venía de ocho partidos sin ver la victoria.

El marcador se abrió a la media hora de juego y fue para los villeros, cuando Jairo Amaro se quedó con un balón que despejó mal Kevin Dawson y pudo concretar la apertura del marcador.

El equipo local reaccionó con el tanto del rival y tan solo tres minutos después alcanzó el empate con la acción de Martín Rabuñal, que le pegó cerca del arco para el 1-1.

Los locales fueron creciendo en el juego y pudieron destacarse en el complemento. Lautaro Navarro logró el 2-1 cuando, ubicado dentro del área, aprovechó un encuentro entre Juan Cruz Guasone y el arquero Yonathan Irrazábal para golpear el esférico en el momento justo y concretar el triunfo.

Los de Parque Rodó contaron con la presencia de José Neris en el frente de ataque. El jugador de 26 años se incorporó a préstamo desde Emelec de Ecuador hasta diciembre, sumando el séptimo club en su carrera luego de haber pasado por River Plate, Peñarol, Albion, Montevideo City Torque, Colón de Argentina y el propio Emelec.

Lo próximo para el violeta es medirse con Wanderers el domingo a las 15.00 en el estadio Franzini, mientras que Cerro visitará a Danubio el domingo a las 11.00 en el María Mincheff de Lazaroff. A propósito de los danubianos, están a la búsqueda de entrenador tras cesar a Leonardo Ramos luego de siete partidos sin victorias: cuatro empates y tres caídas.