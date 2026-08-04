Danubio cesó a Leonardo Ramos

El club anunció este lunes su salida y cerró un ciclo muy corto, atravesado por malos resultados y por la afección cardíaca que obligó al técnico a alejarse del banco en pleno campeonato.

Danubio comunicó en sus redes sociales la desvinculación de Leonardo Ramos, apenas dos meses y medio después de haber sido presentado para su cuarto ciclo al frente de la institución. El entrenador había sido confirmado en las últimas fechas del Apertura, pero su debut efectivo se dio recién en el arranque del Intermedio, con derrota 3-1 ante Deportivo Maldonado.

En esa corta etapa el equipo también perdió 2-0 con Progreso y empató 0-0 con Wanderers, además de los empates ante Juventud y Nacional y la caída frente a Montevideo City Torque, para un saldo de cuatro igualdades y tres derrotas. La campaña dejó a Danubio ocupando uno de los tres lugares de la tabla del descenso, un contexto que terminó de cuadrar la decisión de echarlo.

A mediados de junio, Ramos fue operado del corazón tras una afección cardíaca y quedó fuera de funciones durante parte de la recuperación, período en el que el ayudante Gabriel Farcilli tomó el mando del equipo. El entrenador volvió a dirigir en la fecha 7 del Intermedio, en el empate 2-2 ante Albion, que terminó siendo su último partido del ciclo.

El comunicado difundido por Danubio agradeció su trabajo y el de su cuerpo técnico. El club de Jardines del Hipódromo jugará este domingo contra Cerro, uno de sus rivales directos para mantener la categoría.